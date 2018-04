Derby Lazio-Roma | i cori dei laziali | Anna Frank è romanista

Serie A. Derby della Capitale senza reti - Lazio e Roma staccano l'Inter di un punto : Squadre prudenti, poche le occasioni. Ma il finale si infiamma. Rosso a Radu all'80'. Grande occasione per Marusic. Al 90' Strakosha salva su Dzeko che un minuto dopo prende la traversa

Lazio-Roma 0-0 - regna l’equilibrio nel Derby. Dzeko e Bruno Peres fermati dai pali : Il derby della Capitale si conclude in perfetta parità. Lazio e Roma si bloccano sullo 0-0 allo Stadio Olimpico e rimangono appaiate al terzo posto in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter: la lotta per un posto nella prossima Champions League è più accesa che mai quando mancano sei giornate al termine del campionato. La partita è stata molto intensa sotto il profilo agonistico e combattuta anche se lo spettacolo si è consumato ...

Calcio - Derby Lazio-Roma finisce 0-0 : 22.37 finisce senza gol l'atteso derby Lazio -Roma. Entrambe restano terze, ora con un punto di vantaggio sull'Inter. Gara intensa, con grandi emozioni nel finale. Nel primo tempo doppia chance per Parolo (7' e 29'), ma la migliore è sui piedi di Bruno Peres che colpice il palo (37'), ben servito da Nainggolan. Stessa musica nella ripresa. Dzeko manca il bersaglio (58'), a lato due conclusioni pericolose di Immobile (66') e Luis Alberto. La ...

Infortunio Manolas/ Esce nel Derby con la Lazio : Liverpool a rischio? : Infortunio Manolas, il difensore della Roma Esce a 20 minuti dalla fine del derby con la Lazio per un problema al polpaccio destro. Solo un pestone o problema muscolare? Salta il Liverpool?(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:14:00 GMT)

Lazio-Roma 0-0 La Diretta All'Olimpico un Derby da Champions : espulso Radu : Posticipo di grande fascino questa sera a chiudere il 32esimo turno di Serie A: va in scena infatti all'Olimpico il derby tra Lazio e Roma, una delle partite più sentite al mondo. Entrambe...

Lazio - Tare : 'Derby troppo importante per la classifica : vogliamo la Champions' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare dichiara: 'Il derby la gara giusta dopo una sconfitta pesante? Non lo so se sia la partita giusta ma l'unica medicina per riprendersi dopo una ...

