De Luca | Export del vino campano vola

De Luca : “Export del vino campano +300% in 12 anni” : Verona, 15 apr. – (AdnKronos) – La regione Campania arriva unita all’appuntamento del Vinitaly. Per la fiera dedicata al mondo del vino, in scena a Verona dal 15 al 18 aprile, la Regione ha riunito oltre 200 operatori del settore. ‘In passato ogni produttore arrivava singolarmente -afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca-. Ora abbiamo risolto i problemi, abbiamo unito i produttori campani: essere ...