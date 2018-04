De Luca | “Export del vino campano +300% in 12 anni”

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Verona, 15 apr. – (AdnKronos) – La regione Campania arriva unita all’appuntamento del Vinitaly. Per la fiera dedicata al mondo del, in scena a Verona dal 15 al 18 aprile, la Regione ha riunito oltre 200 operatori del settore. ‘In passato ogni produttore arrivava singolarmente -afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De-. Ora abbiamo risolto i problemi, abbiamo unito i produttori campani: essere uniti significa essere più forti sui mercati nazionali e internazionali”.L’exportdiè in forte crescita. Il Presidente Deriporta un dato significativo a tal proposito: ‘Negli ultimi 12 anni l’export italiano dei vini è cresciuto del 102%, quello della Campania del 300%. Vuol dire che siamo sulla strada giusta”.Il Governatore visita il padiglione stringendo le mani degli espositori, talvolta si ...