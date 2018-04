Dazi | il nazional-protezionismo è tornato Prepariamoci a una nuova guerra fredda

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) L’ordine economico creato nell’era post 1945 si sta disintegrando. Si parla di tariffe doganali, diismo, di chiusura all’immigrazione. Ironicamente i principali campioni della globalizzazione sono stati i primi a segnalare il ritiro dalle sue fila a seguito della Grande recessione. Ilismo economico – storicamente popolare in tempi di crisi economica – èin voga in Gran Bretagna, in Francia e negli Stati Uniti. Stiamo assistendo a un ritorno alla politica protezionistica antagonista che ha definito un’epoca passata e cioè lo sforzo a globalizzare il pianeta della fine del XIX secolo, un’epoca che si è conclusa con la Primamondiale. Possibile che la ripresa protezionista alla quale assistiamo oggi minacci non solo l’economia globale, ma anche la stabilità mondiale e la pace? La risposta è tristemente positiva. Ed ...