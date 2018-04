Daphne Caruana Galizia | le sue inchieste dopo la morte così 45 giornalisti internazionali

I segreti di Maria Efimova : si consegna in Grecia testimone russa del caso di Daphne Caruana Galizia : La donna aveva rivelato alla giornalista maltese traffici illeciti in denaro fra i governanti dell'Azerbagian e di Malta attraverso la Pilatus Bank dove era impiegata. A novembre, dopo l'uccisione della giornalista, le autorità maltesi avevano emesso un mandato di cattura nei confronti della Efimova, che non si era presentata in tribunale, dove era imputata di false accuse contro la polizia

Daphne Caruana Galizia - la fonte della giornalista assassinata si consegna alla polizia di Atene : “Temo per la mia vita” : Una fonte di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa in un attentato a Malta nell’ottobre scorso, si è consegnata alla polizia di Atene. La donna si chiama Maria Efimova e – secondo il Times of Malta e l’agenzia di stampa Adnkoronos – ha detto di temere per la sua vita. Secondo l’edizione online di Repubblica, invece, Efimova è in stato di fermo, inseguita da un mandato internazionale di arresto della ...