Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio di Cina di Formula 1

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

F1 - Daniel Ricciardo sul suo futuro : “Forse cambierò squadra. Voglio guardare al mercato nel modo giusto” : Non ci sono dubbi che Daniel Ricciardo, pilota della Red Bull, sia tra i piloti più ambiti del mercato piloti in Formula Uno. In scadenza con il Team Red Bull, l’australiano, quarto nel primo GP del 2018, sta facendo delle valutazioni, prima di prendere delle decisioni, conscio del fatto che anche i finlandesi Kimi Raikkonen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) sono nella sua stessa situazione. “E’ la prima volta che potrei ...

SkySpy dal GP d'Australia 2018 : le 'sliding doors' di Daniel Ricciardo : Analizzando la carriera di Juan Manuel Fangio, pilota argentino capace di vincere cinque campionati del Mondo con quattro team differenti, gli storici si sono sempre chiesti se fosse stato più ...

F1 - GP Australia 2018 : Daniel Ricciardo penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza : Non è stato il venerdì di Daniel Ricciardo. L’Australiano ha chiuso la seconda sessione di prove libere ben distante dai migliori, in settima posizione, a causa di una bandiera rossa esposta per la presenza di un cavo metallico del sistema di cronometraggio sul rettilineo di partenza proprio mentre stava provando il giro da qualifica. A fine giornata di Melbourne, però, è arrivata un’altra brutta notizia per il pilota della Red Bull, ...

F1 - GP Australia 2018 – Daniel Ricciardo : “Credo possa essere la nostra gara. Spero di poter salire sul podio” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. C’era anche Daniel Ricciardo, padrone di casa a Melbourne, attesissimo con la sua Red Bull dopo i positivi test invernali. Impressione confermata dall’Australiano “La preparazione è andata bene e credo possa essere il nostro GP. Siamo tra i primi tre team che guideranno il gruppo con Mercedes e Ferrari. Speriamo di poter ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi sesta giornata : Daniel Ricciardo il più veloce - ma il passo della Mercedes spaventa. La Ferrari si nasconde e pensa al passo gara : Siamo ormai giunti alla metà della seconda settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Come in occasione di ieri il meteo è stato perfetto con temperature in aumento che hanno portato l’asfalto ben oltre i 35°. In questo modo i giri ed i long run iniziano ad essere sempre più realistici e veritieri e, in alcuni casi, stanno dando conferme importanti a piloti e team. Il più veloce di giornata è stato, come in ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (7 marzo). Daniel Ricciardo in testa - Hamilton e Bottas inseguono. Vettel e Raikkonen nascosti : Daniel Ricciardo ha firmato il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano, l’australiano della Red Bull ha firmato un rilevante 1:18.407 montando le hyper-soft, la mescola più morbida fornita dalla Pirelli. Con la gomma più prestazionale ha fatto la differenza nei confronti delle due Mercedes: Lewis Hamilton si è fermato a 1:18.400 mentre Valtteri Bottas non è andato oltre 1:18.560, entrambi su ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (7 marzo). Daniel Ricciardo in vetta con il record - Hamilton 2° ma devastante e Vettel 3° si nasconde? : E’ stato di Daniel Ricciardo su Red Bull il miglior crono della mattinata a Barcellona (Spagna), di questa seconda giornata di Test collettivi dedicata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. L’australiano ha fatto segnare il crono di 1’18″047 stabilendo il nuovo primato non ufficiale della pista, dimostrando un gran feeling con le gomme hypersoft. Ricciardo, infatti, è stato capace di precedere il campione del mondo ...

F1 - Mondiale 2018 : Daniel Ricciardo si giocherà il rinnovo contrattuale con Red Bull nelle prime gare : “Nulla si è mosso dalla fine dello scorso campionato. Realisticamente inizieremo a parlare in aprile, dopo le prime gare. L’ideale sarebbe riuscire a vincere e fare molto bene in questa fase della stagione, così da avere più potere contrattuale il giorno che ci siederemo intorno ad un tavolo per negoziare”. Sono queste le dichiarazioni di Daniel Ricciardo di ieri, al termine di una giornata di test a Barcellona (F1) che definire ...

F1 - Test Barcellona 2018 – Daniel Ricciardo : “Una buona giornata - la Red Bull non è male. Non ho pianto…” : Daniel Ricciardo ha realizzato il miglior tempo nella giornata d’apertura dei Test di Formula Uno a Barcellona. Il pilota della Red Bull si è lasciato alle spalle la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen, effettuando anche 105 giri totali. L’australiano ha chiuso con il tempo di 1:20.179 montando gomme medie. La vettura ha mostrato grande affidabilità e un buon passo gara, tanto che Daniel Ricciardo si è ...

F1 - Test Barcellona 2018 – Analisi prima giornata : Daniel Ricciardo emerge tra freddo e pioggia - Mercedes e Ferrari sono vicine - Renault in crescita : Per rendere omaggio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 appena concluse, il primo giorno dei Test pre-stagionali di Formula Uno a Barcellona è proseguito sulla scia del freddo sudcoreano. Sul circuito del Montmelò, infatti, oggi hanno regnato brutto tempo, temperature rigide e, per concludere, anche la pioggia che ha fatto chiudere anzitempo il movimento sul tracciato. Queste condizioni dovrebbero ripetersi anche nella giornata di ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Daniel Ricciardo il migliore della prima giornata - Kimi Raikkonen terzo. Arriva la pioggia nel pomeriggio : E’ Daniel Ricciardo sulla Red Bull il più veloce della prima giornata di Test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). L’australiano, in 1’20″179, ha ottenuto il miglior riscontro poco prima della pausa pranzo, con gomme medie. Ottimo il comportamento della monoposto di Milton Keynes che, specie nel settore guidato, ha saputo fare la differenza, mettendo in evidenza la bontà del telaio. Ricciardo ha percorso 100 giri, ...