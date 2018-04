Dal tour all' album in acustico | l' ' Eco di Sirene'  di Carmen Consoli VIDEO

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter comanda l’RBC Heritage ad un round Dal termine : L’appuntamento settimanale del PGA Tour si avvia alla conclusione. l’RBC Heritage 2018 (montepremi 6,7 milioni di dollari) è infatti alle porte dell’ultimo e decisivo round. Prima del quarto giro troviamo ben 11 Golfisti racchiusi in soli 5 colpi con l’inglese Ian Poulter al comando. Sul percorso par 71 dell’Harbour Town Golf Links di Hilton Head Island (South Carolina, Stati Uniti) il battistrada guida con il ...

Nuovi concerti di Fabrizio Moro per il tour 2018 - aggiunte tre date estive : biglietti in prevendita Dal 12 aprile : Nuovi concerti di Fabrizio Moro si aggiungono al calendario in costante aggiornamento del tour estivo 2018, in partenza il 16 giugno col debutto allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre si prepara alla sfida dell'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona in coppia con Ermal Meta, il cantautore di Portami Via annuncia tre nuove date consecutive per il prossimo agosto, nell'ambito del tour a supporto della raccolta di successi Parole rumori e anni, ...

Gianna Nannini cade Dal palco in concerto a Genova/ Video - tour continua sul trono : una rocker "fenomenale"! : Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova: incidente durante una tappa del Fenomenale tour per la rocker italiana. Tanta paura ma the show must go on.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:41:00 GMT)

LE ORME - in tour in Italia Dal 13 Aprile – Special guest DAVID CROSS : E’ sorprendente che, dopo 52 anni di attività, una band come LE ORME, malgrado non sia presente da anni sul palco sanremese o nelle varie trasmissioni legate alla nostalgia degli anni passati, sia incessantemente “on the road”. Da sempre acclamata e richiesta sul fronte internazionale, non fa più notizia che la storica band veneziana anche quest’anno […]

GIANNA NANNINI CADE Dal PALCO IN CONCERTO A GENOVA/ Video - "Giannina wonder woman" : il tour non si ferma : GIANNA NANNINI CADE dal PALCO durante il CONCERTO di GENOVA ma non interrompe il suo tour: la rocker ieri si è esibita sul trono a Montichiari e poi ha ringraziato i fan. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Video di Harry Styles a Bologna per il Live On Tour 2018 - Dallo scherzo di una fan su Ornella alla torta di compleanno sul palco : Harry Styles a Bologna conquista anche l'Unipol Arena! Mercoledì 4 aprile si è tenuto il secondo concerto tutto italiano del Live On Tour di Harry Styles, solista dopo la pausa annunciata con gli One Direction. Dopo lo strepitoso successo di lunedì 2 aprile al Forum di Assago a Milano, Harry Styles si è esibito all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per uno show sold out attesissimo. Sul palco, Harry Styles ha proposto una scaletta ...

Liam Payne in tour lontano Dal figlio Bear : “Mi perdo la sua infanzia - ma devo continuare a lavorare” : Numerosi gli impegni di Liam Payne in tour in tutto il mondo, che rischiano di compromettere il suo ruolo di genitore con Bear. Attualmente al lavoro sull'album d'inediti per la sua carriera da solista, Liam Payne si trova al momento impegnato in una serie di appuntamenti dal vivo in giro per il mondo. La scorsa settimana si è esibito in due grandi eventi, tra Tokyo e Dubai, dove ha presentato al pubblico le sue hit più famose e alcune ...

Demi Lovato bacia Kehlani durante un concerto : foto e video dell’esibizione hot Dal Tell Me You Love Me Tour : Grande sorpresa sul palco del Tell Me You Love Me Tour: Demi Lovato bacia Kehlani, durante la performance in Lonely. Lunedì 2 aprile, il Tour mondiale di Demi Lovato ha fatto tappa in New Jersey: la popstar statunitense sta portando in giro per il mondo la nuova Tournée a supporto dell'ultimo album pubblicato lo scorso settembre Tell Me You Love Me. Il concerto di Demi Lovato in New Jersey, ieri sera, ha preso una svolta particolarmente ...

Fenomenale Il Tour di Gianna Nannini al via Dal 29 marzo - date e biglietti in prevendita aspettando Amore Gigante : Fenomenale Il Tour di Gianna Nannini debutta giovedì 29 marzo col primo concerto all'Unipol Arena di Bologna, evento apripista della lunga tranche primaverile dell'avventura dal vivo della rocker senese. Il Tour nei palasport arriva dopo le tre anteprime di dicembre, gli appuntamenti di Gianna Nannini Live, e il Tour sui palchi tedeschi più prestigiosi, con decine di date in giro per la Germania, da sempre un mercato importante per i suoi ...

Biglietti Maneskin : nuovo tour in autunno – biglietti online Dal 26 marzo : biglietti Maneskin: nuovo tour in autunno – biglietti in vendita online da lunedì 26 marzo 2018 dalle ore 10. Le date del nuovo tour autunnale cominciano con la data zero il 10 novembre Senigallia (An), Mamamia – DATA ZERO. Maneskin, il gruppo rivelazione di X Factor ha pubblicato il 23 marzo anche il nuovo singolo (in italiano) Morirò da Re. Molti dei prossimi concerti del tour estivo risultano già sol out. Per questo la band ha ...

Golf - PGA Tour 2018 : è sfida tra Brice Garnett e Corey Conners ad un round Dal termine del Corales Puntacana Resort and Golf Championship : La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) continua ad ospitare il Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse del PGA Tour 2018 che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club. Al termine del terzo round il leader porta sempre il nome di Brice Garnett. L’americano mette a segno un buon -3 di giornata, salendo così al punteggio complessivo di -16 ...

Biglietti in prevendita per il Wanted World Tour di Zucchero al via Dal 1° luglio : Il Wanted World Tour di Zucchero parte il 1° luglio. L'artista emiliano si prepara quindi per girare il mondo con la sua musica e per tutta l'estate. I concerti sono organizzati dopo il successo della leg italiana che Adelmo Fornaciari ha appena concluso in tutti i maggiori palasport del nostro paese. Già confermate le date internazionali dell'artista, al via da St. Pölten nella data del 1° luglio. Zucchero si sposterà quindi in Inghilteraa, ...

Le città raccontate Dalle piazze Nuovo tour di Panorama d'Italia : Da aprile a settembre, per quattro giorni, ogni città ospiterà talk show, spettacoli, dibattiti politici. Negli ultimi quattro anni sono state raggiunte 20 milioni di persone, 500mila sono ...

I Negramaro allenati da Antonio Conte per il tour negli stadi al via Dal 24 giugno (video) : I Negramaro allenati da Antonio Conte sono ora pronti per affrontare il tour negli stadi che li terrà impegnati dal prossimo 24 giugno. Giuliano Sangiorgi e i suoi hanno raggiunto il mister del Chelsea per farsi spiegare come comportarsi nelle varie tappe concepite per la presentazione di Amore che torni. L'incontro non poteva prescindere dall'analisi di San Siro, considerato la Scala del calcio dai più. In questa tappa, consiglia Antonio ...