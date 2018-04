Dal Papa appello di pace per la Siria

: «[...]Poco fa ci incitava a fare bene e conquistare punti ed ora siamo qui a piangerlo. Non è giusto» Ciao Moro. N… - LivornoCalcio : «[...]Poco fa ci incitava a fare bene e conquistare punti ed ora siamo qui a piangerlo. Non è giusto» Ciao Moro. N… - IsolaDeiFamosi : Auguri Santi dal tuo papà @stedemartino_ ?? #Isola - vaticannews_it : Oggi si ricorda il nono #anniversario del #terremoto in #Abruzzo. Nell'aprile del 2009 Papa #Benedetto XVI incontra… -

"Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui,nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune ine in altre regioni del mondo". CosìFrancesco alla fine dell'Angelus. "Mentre prego per lamia tutti i responsabili politici perchè prevalgano giustizia e", ha poi aggiunto.(Di domenica 15 aprile 2018)