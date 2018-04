Dal Papa appello di pace per la Siria : ...nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "...

Dal Papa appello di pace per la Siria : 12.27 "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui,nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fa fatica a concordare un'azione comune in Siria e in altre regioni del mondo". Così Papa Francesco alla fine dell'Angelus. "Mentre prego per la pace mi appello a tutti i responsabili politici perchè prevalgano giustizia e pace", ha poi aggiunto.

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per MadDalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina esce allo scoperto con ‘l’amico di vecchia data’ che l’ha conquistata : le foto che inchiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

Il Papa ringrazia i Missionari della Misericordia per avere confessato e assolto anche Dal peccato di aborto : ... Papa Francesco stamattina ha ringraziato il lavoro fatto dalle centinaia di Missionari della Misericordia in tutto il mondo durante il Giubileo, per confessare e assolvere i fedeli dai peccati più ...

Neonato nasce in casa nel pavese : papà “guidato” Dal 118 : Per far nascere suo figlio ha seguito le indicazioni che gli suggeriva, al telefono l’operatore del 118 di Pavia: così è potuto nascere Gabriele, venuto alla luce in casa a Gropello Cairoli (Pavia), un comune della Lomellina. Il bimbo, che pesa circa tre chili, sta bene; ed è in buone condizioni anche la sua mamma. Arrivata all’ottavo mese di gravidanza, la donna aveva iniziato ad accusare le contrazioni. A quel punto il marito ha ...

Bimbo nasce con tumore e muore - il papà picchia i medici all’ospeDale pediatrico di Palermo : Un Bimbo nato prematuro, a 30 settimane, con un grosso tumore emangioendotelioma che arriva al diaframma causando problemi respiratori, operato come extrema ratio ma con possibilità quasi nulle di farcela, muore nell’ospedale dei bambini di Palermo e il padre, un giovane del popolare e periferico quartiere Zen, mentre discute coi medici comincia a...

Palermo - neonato muore in ospeDale : papà aggredisce medici/ Denunciato : "escalation intollerabile" : Palermo, neonato muore in ospedale: papà aggredisce medici, mandandone uno al pronto soccorso. Doppia denuncia e rabbia da parte del dirigente ospedaliero.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:36:00 GMT)

Mamma e papà distratti Dal selfie - il passeggino con il figlio finisce in mare : Si sono distratti facendosi un selfie , così il loro bambino all'interno del passeggino è finito in mare . La madre e il padre del piccolo si stavano scattando una foto sulla spiaggia quando hanno ...

Neonato muore in ospeDale dopo un intervento - il papà aggredisce i medici : Una tragedia a cui nessun genitore vorrebbe mai assistere. La morte di un figlio lascia un dolore immenso, ma certo non giustifica atti di violenza nei confronti di medici e personale sanitario. Per...

SCANDalO VATICANO - MONS. CAPELLA ARRESTATO PER PEDOPORNOGRAFIA/ La battaglia di Papa Francesco : PEDOPORNOGRAFIA, ARRESTATO monsignor CAPELLA. VATICANO, ex addetto Nunziatura Washington rischia da 1 a 5 anni per possesso di materiale pornografico avente per oggetto anche soggetti minori(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Lega Pro con club e dipendenti in piazza San Pietro Dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. Oltre al momento di riflessione e condivisione rappresentato dall’Udienza di Papa Francesco, ci sarà una fase precedente Legata al gioco, all’inclusione e alla solidarietà. Infatti, su tre campetti in piazza San Pietro, dalle 8.30 ...

Reggio Emilia - papà lascia soli in casa i figli di 2 e 4 anni e va a fare la spesa : uno cade Dalla finestra e precipita per 4 metri : La moglie è in ospedale in attesa di partorire il terzo figlio, il marito deve fare la spesa e lascia in casa gli altri bambini, di due e quattro anni, il più grande si sporge dalla finestra e cade al ...

Lega Pro con club e dipendenti in piazza San Pietro Dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. Oltre al momento di riflessione e condivisione rappresentato dall’Udienza di Papa Francesco, ci sarà una fase precedente Legata al gioco, all’inclusione e alla solidarietà. Infatti, su tre campetti in piazza San Pietro, dalle 8.30 ...

Lega Pro con club e ragazzi Dal Papa : Una giornata di valore da dedicare al calcio e ai suoi valori. La Lega Pro, i suoi club, i dipendenti e tanti giovani delle squadre giovanili saranno in Udienza dal Santo Padre, mercoledì 11 aprile. ...