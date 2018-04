Dal 15 Aprile cessa l’Obbligo di Catene a Bordo o Pneumatici Invernali

Premio Luchetta : Dal 20 al 22 aprile sbarca in piazza Unità il festival 'Link 2018' : ... un vero e proprio Osservatorio sull'Italia che raccontera' il Bel paese dalla società all'economia alla giustizia, passando per i mondiali che non faremo e il romanzo della canzone italiana. Fra i ...

Emilia in Fiore : Dal 20 aprile al 13 maggio 2018 - eventi a tema verde tra Parma - Piacenza e Reggio Emilia per conoscere il cuore primaverile della Destinazione Turistica Emilia : Destinazione Turistica Emilia, territorio compreso tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è come un giardino, la cui ricchezza complessiva può essere compresa solo cogliendo i fiori e i frutti che ne caratterizzano anche gli angoli più o meno remoti. Se, come afferma Natalia Maramotti – Presidente del nuovo ente pubblico per la promo-commercializzazione Turistica del territorio delle tre province – «Destinazione Turistica Emilia è ...

Con il ponte dell'1 maggio - scuole chiuse Dal 30 aprile (ma lo stop potrebbe durare fino al 4) : Gli studenti che iniziano già a spuntare i giorni sul calendario in attesa delle vacanze estive con l'arrivo del primo maggio potranno iniziare a rallegrarsi. Le scuole, infatti, potrebbero restar chiuse anche il 30 aprile, consentendo una lunga vacanza post weekend. Con lo sciopero dei docenti e del personale Ata proclamato dall'Anief, il sindacato dei precari, previsto per il 2 e il 3 maggio prossimi, lo stop potrebbe prolungarsi fino ...

Previsioni Lotto valide Dal 17 Aprile 2018 : Previsioni Lotto, tre proposte per la sorte di ambata, ambo, terno, quaterna e cinquina, valide da martedì 17 Aprile 2018 e per i prossimi 7 concorsi. Le Previsioni Lotto proposte, vanno messe in gioco su due Ruote e Tutte per la sorte di ambo, terno, quaterna e cinquina, per un massimo di 7 colpi. Le probabilità di centrare una cinquina […] L'articolo Previsioni Lotto valide dal 17 Aprile 2018 proviene da GiGi Lotto.

Svelati titoli e trama dei primi episodi di Westworld 2 - in arrivo su HBO e in Italia Dal 23 aprile : In attesa del ritorno, il network HBO ha rilasciato titoli e trama dei primi episodi di Westworld 2, nuovo capitolo della serie sci-fi basata sul film "Il mondo dei robot" di Michael Crichton. Da quanto abbiamo appreso finora, la seconda stagione mostrerà al pubblico lo Shogun World, ambientato nel Giappone dell'epoca Edo, e non solo. Le sinossi pubblicate dal canale americano sono brevi descrizioni di quello che accadrà nei primi cinque ...

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già Dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...

moto - Dal 19 al 22 aprile il "rally dell'umbria" alla scoperta del territorio regionale; paparelli : evento originale e autentico per ... : Da tempo stiamo puntando su una promozione dell'Umbria che associa turismo e sport, che propone ai turisti emozioni uniche, un turismo esperienziale che coinvolge e fa vivere non una vacanza, ma la ...

Pneumatici invernali - Dal 16 aprile via al cambio gomme : Il primo tepore primaverile (seppur con qualche pioggia) ha già fatto capolino in tutta la penisola. E con esso arriva l'appuntamento con il cambio gomme. Il 16 aprile, infatti, scade il termine di legge che impone - sulle strade e autostrade che lo prevedono con apposite ordinanze - l'obbligo di adeguate le dotazioni con Pneumatici invernali o catene a bordo. Calma, però, non fatevi prendere dal panico e aspettate a correre dal ...

GarDaland Magic Circus - prosegue fino al 22 aprile la kermesse circense : Per tutta la durata della kermesse e in diversi punti del Parco, molti sono i momenti in cui gli Ospiti vengono coinvolti nelle attività circensi: le esibizioni di giocoleria, gli spettacoli di ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (Dal 16 aprile al 22 aprile 2018) : "Luna Nuova in Ariete" : ARIETECaro Ariete, quella che sta per iniziare ha tutta l'aria di essere una settimana importante e densa di eventi. Si parte con la Luna Nuova, sinonimo di inizi e di nuove partenze. Per molti nati del segno, dopo una prima parte di aprile dedicata agli "ultimi preparativi", arriva il momento di dare fuoco alle polveri e debuttare in nuovi progetti o incarichi professionali. Mercurio diretto rimette in moto accordi e trattative che negli ultimi ...

Detto Fatto – La settimana Dal 16 al 20 aprile – Anticipazioni : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 16 aprile – I buyer Jacopo Tonelli e Giordano Ollari valuteranno la collezione da “favola notturna” create dal giovane stilista Demetrio […] L'articolo Detto ...

Barone Rosso - puntata 16 aprile : vi aspetto Dalle 21 : 00 con Ivan Cattaneo - Antonella Lococo e Pedar. : Il mio programma Barone Rosso, in diretta stasera, come tutti i lunedì, dalle 21 a mezzanotte, è trasmesso in contemporanea su questa homepage di OptiMagazine, su www.roxybar.tv, sul canale Roxy Bar Tv dell’App Flipps e sulle mia pagine Facebook, YouTube e Periscope. Il programma racconta storie, fa sentire musica live in acustico e permette di conoscere personaggi non noti o di vedere sotto altra luce quelli famosi. Stasera saranno ospiti Ivan ...

Riesumazione per gli Asus ZenFone 2 Laser : Dal 16 aprile l’aggiornamento 2196 : Giunge tutto sommato a sorpresa il rilascio di un nuovo aggiornamento per gli utenti che in questi anni hanno deciso di acquistare il cosiddetto Asus ZenFone 2 Laser, considerando il fatto che lo smartphone a partire da oggi 16 aprile può toccare con mano il pacchetto software 2196. A cosa serve? Presto arriverà anche per gli altri modelli che appartengono a questa famiglia? Domande tutte legittime, al punto che ora proverò ad analizzare la ...

Previsioni VinciCasa valide Dal 16 Aprile 2018 : Previsioni VinciCasa, tre colonne secche per l’estrazione di oggi, valide per i prossimi tre concorsi, a partire dalla data odierna. La Previsioni VinciCasa di oggi è composta da tre colonne secche, le Previsioni sono valide per per i prossimi tre concorsi a partire dalla data odierna. Nessuna vincita con il premio di prima categoria (5 punti) nel concorso del 15/04/2018. […] L'articolo Previsioni VinciCasa valide dal 16 Aprile 2018 ...