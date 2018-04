Cyrano non fa miracoli Fa dormire

Cyrano - l’amore fa miracoli? Non sempre. Il programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini “rischia la chiusura anticipata” : L’amore e i sentimenti, tra Shakespeare e Tinder. Massimo Gramellini e Ambra Angiolini si sono posti un nobile obiettivo, con il loro “ Cyrano , l’amore fa miracoli”: portare alcuni “frammenti di un discorso amoroso”, per dirla alla Barthes, in prima serata su RaiTre. Esperimento ambizioso, forse troppo. Tanto che, stando a quanto riportato da Il Giornale, la prossima in onda venerdì potrebbe essere ...

Brunori Sa molto bene - ma Cyrano di Gramellini non aiuta per gli ascolti : Il cantautore calabrese racconta la sua generazione in Brunori Sa, in onda seconda serata su Rai3 il venerdì alle 23.05. Il programma piace, peccato che gli ascolti - almeno della prima puntata - non ...