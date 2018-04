Croce Rossa premia principi Borbone : ANSA, - ROMA, 15 APR - I principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, hanno fatto visita oggi alla sede della Croce Rossa Italiana. "Durante l'incontro - è detto in una nota - sono state ...

Incidente furgone della Croce Rossa : i volontari coinvolti operativi già da domani : Incidente in autostrada Nessun ferito grave nell'Incidente che ieri pomeriggio ha coinvolto un furgone telato della Croce Rossa Italiana del Comitato provinciale di Asti. L'autista del mezzo, in ...

Milano. Furgone della Croce Rossa si ribalta sull'A8 - due feriti

Incidente in A8 : camion della Croce Rossa si ribalta - due feriti : Grave Incidente sull'autostrada A8 Milano-Laghi, tra Legnano e Origgio Ovest, in direzione Milano. Un camion e un rimorchio della Croce Rossa di Asti si sono ribaltati poco dopo le ore 13 di...

Alla Scala la Filarmonica di Rotterdam per la Croce Rossa Italiana : ... senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale od opinione politica, contribuendo al mantenimento e Alla promozione della dignità umana e di una cultura ...

Pettinari - M5S - tuona : 'Nessuno levi la Croce Rossa dalla sua sede' : A sostenerlo è il consigliere regionale del M5S, nonchè Vice Presidente della commissione Sanità, Domenico Pettinari, che continua: 'Io stesso vengo dal mondo del volontariato e so bene quanto queste ...

Incidenti : car2go offre a tutti i suoi clienti un corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa di Milano : L’importanza di insegnare ai propri clienti quale comportamento adottare in caso di sinistro è da sempre un tema caro a car2go. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel campo del carsharing a flusso libero ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad un corso di primo soccorso e prevenzione infortuni, realizzato dalla Croce Rossa di Milano. Da tempo, infatti, la Croce Rossa milanese è ...

CF : stanziati 80 milioni di franchi per la Croce Rossa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

CUNEO : 20 volontari della Croce Rossa iniziano il percorso per diventare "Soccorritori" : Sono 20 i volontari della Croce Rossa di CUNEO che, martedì sera inizieranno il corso di formazione per diventare 'volontario Soccorritore', ovvero coloro che operano un intervento di primo soccorso ...

Il questore Ostuni in visita alla Croce Rossa : 'Aiuteremo insieme le persone in difficoltà' : Rilascio passaporti, aperture straordinarie degli uffici per le emergenze 3 'Giusto e naturale scendere in strada e lottare. Giornata memorabile' 4 Il Comune stoppa l'autorizzazione di un impianto a ...

Protocollo Roma Capitale-Croce Rossa : Protocollo Roma Capitale-Croce Rossa: concluso primo ciclo di formazione per volontariato in aree verdi dei richiedenti asilo. Raggi: “Accoglienza si costruisce con risposte concrete” Diodati:... L'articolo Protocollo Roma Capitale-Croce Rossa proviene da Roma Daily News.

Lampedusa - dopo l’allarme di Croce Rossa e associazioni il Viminale chiude l’hotspot “per ristrutturazione” : Lunedì l’allarme della delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali che ha visitato il centro trovandolo in “condizioni drammatiche“. Ora il Viminale corre ai ripari. E dopo un incontro tra il capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, il direttore centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del dipartimento di Pubblica Sicurezza e il sindaco di Lampedusa annuncia la “chiusura ...

Addio a Piero - ha fatto la storia della Croce Rossa Livorno : Il Comitato di Livorno perde all'età di 84 anni Piero Chirici, il maggiore rappresentante della propria storia ed il principale artefice della rinascita e

Siria - nuovo attacco chimico a Ghouta?/ Ultime notizie - Croce Rossa : sono entrati 13 camion con aiuti : Siria, nuovo attacco chimico a Ghouta? Croce Rossa annuncia: “sono entrati 13 camion con aiuti”. Le Ultime notizie sulla violenta offensiva delle forze alleate di Basha al Assad(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 12:44:00 GMT)