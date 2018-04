Crisi siriana - la mossa di Berlusconi : serve governo autorevole per mediazione : In una lettera al Corriere della Sera ricorda che quindici anni fa il uo geverno mise attorno a un tavolo i leadre del mondo a Pratica di Mare

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Turchia ribadisce ruolo di intermediario tra USA e Russia sulla Crisi siriana - : "La Turchia a tutti i livelli ha condannato l'attacco chimico a Douma e chiaramente ha espresso la sua posizione. Il nostra presidente Tayyip Erdogan ha avuto colloqui con i presidenti Trump e Putin. ...

Tutte le incognite dell’attacco Usa e gli attori della Crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

Governo - la Crisi siriana accelera le trattative dei partiti : E' chiaro che la fine del conflitto in Siria non sara' determinato dalle vittorie militari ma dalla diplomazia e da una soluzione politica'. LEGA-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA, MATTEO SALVINI: 'Pur ...

Crisi in Siria - Gentiloni : “Italia non partecipa ad azioni militari” : La questione Siriana ha posto in modo più pressante il problema di trovare presto un esecutivo. Dagli Stati Uniti fanno sapere che non è stata presa ancora una decisione definitiva in merito a un possibile attacco. Ma l'Italia dice no ad un intervento militare.Continua a leggere

E Gentiloni governa la Crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Consultazioni - Crisi siriana impone accelerazione. Pd - Martina 'Chi vuole alleanze lo dica' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. Il gruppo Autonomie. Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del Senato: '...

Crisi Siria irrompe sulle consultazioni : accelerare governo : Roma, 12 apr. , askanews, La Crisi Siriana irrompe nelle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo e tutti i gruppi la pongono al centro dei colloqui con il presidente della Repubblica, ...

Carlo Freccero : 'La Crisi siriana può portarci a un governo istituzionale - ci sono già i segnali' : 'La crisi siriana può diventare pretesto per un governo istituzionale , un governo di tutti. Ci sono segnali Si approfitta per fare un governo di unità nazionale '. Carlo Freccero , ospite di Myrta ...

Crisi Siria - Mosca : “Da oggi a Douma polizia militare russa” : Crisi Siria, Mosca: “Da oggi a Douma polizia militare russa” La Casa Bianca conferma la telefonata tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Rimaniamo in stretto contatto sulla situazione” Continua a leggere

Crisi siriana : la politica italiana si spacca : Lega e Pd si scontrano. Salvini sente puzza di guerra nascosta sotto le fake news. Tutte le forze politiche chiedono a Gentiloni di riferire in Parlamento -