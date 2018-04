Così il Cavaliere a Pratica di Mare mise d' accordo Stati Uniti e Russia

“Mai visto Così”. Trono over - hai capito Riccardo Guarnieri! In puntata siamo abituati a vedere il cavaliere tutto d’un pezzo. Solo ora spuntano le foto sexy. E quel segreto sul suo passato… : Ultimamente fa parlare molto di sé per via del suo passato segreto, quindi i fan del Trono over di Uomini e Donne si sono concentrati su Riccardo Maria Guarnieri, il cavaliere che, a quanto pare, nasconde un mistero. tutto nasce da una segnalazione arrivata a Ida Platano, la dama con cui da tempo va avanti tra alti e bassi. E la causa della nuova lite, come abbiamo visto nell’ultima puntata andata in onda, è stata proprio la ...