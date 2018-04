Cosa sono gli oneri figurativi | l' altro privilegio dei parlamentari denunciato da Boeri

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

“Amore…”. Amici - Daniele eliminato : dedica per Lauren che commuove tutti i fan. Il ballerino deve lasciare il programma - ma i sentimenti verso la collega restano fortissimi. Prima di andarsene - una delle scene più belle di sempre. Cosa si sono detti : Sephora e Daniele, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di Amici, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. E qui accade la piccola magia. Daniele corre da Lauren (per la quale aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu), mentre lei era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice Daniele. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi ...

“Cosa succede alla pelle”. Ulcera carnivora. Ecco dove si sta diffondendo - i medici sono sempre più preoccupati : “Sembra solo una pallina - ma poi ti divora” : Ulcera carnivora, così viene chiamata quella del Buruli ed è la nuova spaventosa malattia epidemica che si sta diffondendo in Australia del sud e che porta all’indebolimento del sistema immunitario e alla morte degli organi. I medici australiani hanno lanciato l’allarme perché negli ultimi quattro anni i casi sono aumentati del 400%. E solo nel 2017 sono state registrate 275 nuove infezioni, ovvero +51% rispetto al 2016: una vera e ...

A Roma sono tornati i cassonetti gialli per la raccolta di abiti usati. Cosa sapere : Dopo oltre due anni di assenza, fanno la loro ricomparsa sulle strade Romane i cassonetti gialli degli abiti usati. I 1.800 contenitori erano stati rimossi dopo essere finiti tra le carte dell’inchiesta Mafia Capitale dalle quali era emerso – tra le altre cose - che anche la raccolta degli indumenti nascondeva legami con la criminalità. E non solo a Roma, ma sul tutto il territorio nazionale fino ad alcuni Paesi ...

Preincarico o incarico esplorativo : che Cosa vuol dire e a chi possono essere affidati : Dopo il secondo giro di consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha il compito di decidere quale strada percorrere: dal Preincarico al mandato esplorativo, dal governo di scopo a quello del presidente, ecco tutte le ipotesi sul tavolo del capo dello Stato e cosa vogliono dire nel concreto.Continua a leggere

Conchita Wurst "Sono sieropositiva - ho l'HIV"/ Dalle minacce alla rivelazione social : ecco Cosa è successo : Conchita Wurst "Sono sieropositiva, ho l'HIV", importanti rivelazioni social dopo le minacce subite dal suo ex fidanzato. I fan continuano a sostenerlo così come gli amici e la sua famiglia(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:40:00 GMT)

La scoperta dell'igiene nasale : Cosa sono le irrigazioni saline? : Questo post è a cura di Gilberto Acquaviva, Specialista Otorinolaringoiatra.Hai lavato i denti? Il mantra sull'igiene dentale è entrato nella nostra vita dai primissimi anni, dall'eruzione dei piccoli e delicati denti da latte. Il risultato è che oggi pochi sconsiderati non si lavano i denti almeno due volte al giorno.Altrettante poche persone però sanno che in molti paesi dell'oriente, soprattutto India e Cina, la ...

Fares : "Roger Ebert sbagliava : i videogiochi sono arte? Chi dice il contrario dice qualCosa di follemente stupido" : Josef Fares è sicuramente al settimo cielo per gli ottimi risultati commerciali di A Way Out ma in questo caso non ci concentriamo specificamente sull'opera di Hazelight Studios ma su una questione che ha spesso sollevato parecchi dibattiti tra detrattori e sostenitori. Di cosa parliamo esattamente? Della concezione di videogioco come opera d'arte.In un'intervista concessa all'interno dell'ultima puntata di IGN Unfiltered, il director ha ...

Cosa sono le scaleup e perché servono all’economia italiana : Le scaleup in Italia sono ancora poche. Secondo i dati dello scaleup Monitor 2017, di startup cresciute, al punto da raggiungere, nella definizione internazionale, un fatturato o una raccolta da 100 milioni si dollari, se ne contano 135. Posizionano l’Italia all’undicesimo posto della classifica europea. Al solito siamo fanalino di coda: prima di noi ci sono Inghilterra, Francia e Germania, paesi dove queste realtà sono numerose e hanno ...

Cosa sono gli oneri figurativi - l'altro privilegio dei parlamentari denunciato da Boeri : Quanto al reddito di cittadinanza, Boeri spiega che 'è qualCosa di cui si discute a livello accademico e non esiste in alcuna parte del mondo: si dà un reddito a tutti a prescindere dal proprio ...

Cosa sono gli oneri figurativi - l'altro privilegio dei parlamentari denunciato da Boeri : "Scandaloso che la Camera non ci abbia dato i dati dei versati dai singoli parlamentari. Si risparmierebbero 150 milioni di euro all'anno se si uniformassero i trattamenti di deputati e senatori a tutti gli altri. Ora vedo che c'è un altro orientamento. In aggiunta ai vitalizi ho segnalato ai questori i privilegi rappresentati dal versamento dei cosiddetti oneri figurativi. sono contributi consistenti ...

Salvini : "Io sono pronto. Di Maio si sforzi a fare qualCosa di più" : Come annunciato ieri nel corso di una diretta Facebook, durante la quale ha parlato della situazione italiana ed anche del raid in Siria, Matteo Salvini oggi si è presentato in visita al Vinitaly di Verona. Nel giorno dell'inaugurazione della 52esima edizione della manifestazione dedicata a vini e distillati, Salvini è stato accolto da un bagno di folla, oltreché, ovviamente, da un nutrito gruppo di cronisti.Salvini ha ovviamente parlato ...