Confessa il killer di Antonio Pascuzzo | ucciso per un po' di marijuana Salerno | 18enne

Caravaggio - sparatoria in sala slot : fermato il presunto killer - ha Confessato. È il fratello di una delle vittime : C’è un tradimento consumatosi in famiglia alla base della sparatoria avvenuta attorno mercoledì pomeriggio a Caravaggio, nel Bergamasco. I quattro colpi di pistola che hanno ammazzato Carlo Novembrini e la sua compagna Maria Rosa Fortini all’interno della sala slot Gold Cherry sarebbero stati esplosi dal fratello dell’uomo, convinto di aver scoperto una relazione passata tra sua moglie e il 51enne ex detenuto al 41-bis. Secondo quanto riporta ...