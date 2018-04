Condò a Sky Sport 24 | ' Icardi non convocato al mondiale? Dico che '

I pro e i contro dell’amore “connesso” secondo la ricerca Kaspersky : Una nuova ricerca svolta da Kaspersky Lab, che coinvolge anche gli utenti italiani, rivela che i dispositivi mobili possono risultare sia amici sia nemici delle relazioni d'amore: ecco i dati più interessanti. L'articolo I pro e i contro dell’amore “connesso” secondo la ricerca Kaspersky proviene da TuttoAndroid.

"Hashtag24 – L’attualità condivisa" - al via il nuovo spazio di approfondimento di Sky Tg24 condotto da Riccardo Bocca : Capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network. È questo lo spirito di Hashtag24 – L'attualità condivisa, il nuovo spazio di approfondimento condotto dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, in diretta da oggi, 4 aprile 2018, ogni mercoledì alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD e disponibile su Sky On Demand e sui social ...

4 hotel : da stasera - su Sky Uno il nuovo programma condotto dallo chef Bruno Barbieri : Ha inizio la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef romagnolo decreterà la miglior struttura turistica del Trentino.

Star Wars - il destino di Luke Skywalker secondo George Lucas : Vi siete mai chiesti come sarebbe stata la terza trilogia di Guerre Stellari se fosse stata scritta e diretta da George Lucas? Un’idea la dà l’attore Mark Hamill che, nel corso di un’intervista, ha svelato i piani che il regista aveva per il suo Luke Skywalker, recentemente morto al termine dell’ottavo episodio Star Wars: gli ultimi Jedi diretto da Rian Johnson, dopo un durissimo scontro con il nipote Kylo Ren. Ebbene, ...

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...

Doping - positivo anche il secondo campione del russo Krushelnytsky. A rischio il bronzo nel curling : La squadra russa rischia a questo punto di vedersi chiudere definitivamente le porte circa la possibilità di sfilare alla cerimonia di chiusura dei Giochi con i colori della propria bandiera e con la divisa ufficiale preparata prima della sospensione da parte del CIO del 5 dicembre scorso