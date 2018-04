Concorsi Campania per 60 000 persone | come prepararsi

Blastingnews

: Concorso per 1 istruttore direttivo informatico (campania) COMUNE DI CEPPALONI | - buonjob : Concorso per 1 istruttore direttivo informatico (campania) COMUNE DI CEPPALONI | - buonjob : Concorso per 1 esperto linguistico (campania) UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI | - buonjob : Concorso per 1 esperto linguistico (campania) UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI | -

(Di domenica 15 aprile 2018) A breve insono previsti molti pensionamenti e per questo motivo è previsto un megaconcorso per coprire questi posti vacanti, ben 60.000. I profili sono svariati e i posti da ricoprire sono per tutta la. La Regione, in accordo con il Ministero della Funzione Pubblica con il quale ha sottoscritto un protocollo d'intesa, ha programmato una serie di corsi -su base regionale; una volta svolto il concorso, verrà stilata una graduatoria per tutta la Regione. In questo modo, i vari enti potranno attingere da qui le figure professionali di cui avranno bisogno. Tra gli enti che si avvarranno di questa lista ci sarà il Comune di Napoli. Al momento, non si conoscono gli altri enti. In questo modo, con la creazione di un solo concorso pubblicoo e, quindi, di solo una lista, ci sarà un vantaggio economico e temporale a favore di tutti, soprattutto dei piccoli enti che ...