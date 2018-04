Comuni | sugli investimenti Milano batte Roma 11 a 1

ilsole24ore

(Di domenica 15 aprile 2018) In fatto di ambizioni,non ha rivali nei programmi di finanza locale. Il preventivo 2018 del Comune mette in calendario 2,4 miliardi di euro di. Si tratta di 1.786 euro per abitante, cioè undici volte tanto i 163 euro pro capite previsti a, retta da una struttura di entrate più solida, primeggia anche nella spesa per welfare, istruzione e sviluppo. Firenze è in testa nei beni culturali e nei progetti per «giovani e sport»...