Come un intraprendente appassionato ha riportato Demon' s Souls in vita - articolo

(Di domenica 15 aprile 2018) Lo scorso mese'sdi From Software ha sofferto il destino più crudele di tutti: i suoi server sono stati spenti dopo circa nove anni dall'uscita del gioco. I giocatori non potevano più invadere i mondi degli altri o aiutare gli spaesati neofiti a superare i famosi ostacoli del regno di Boletaria. E mentre tutti stavano preparando i loro scalpelli per incidere l'epitaffio sulla lapide del gioco, unstava mettendo a punto gli ultimi ritocchi del proprio tentativo di resuscitarlo.Solo due giorni dopo che i server sono stati spenti, una discussione nel subreddit di'sha dettagliato il progetto del preservatore videoludico che si fa chiamare "ymgve". La sua ambizione era semplice se non audace: impostare un server privato con le stesse funzionalità dell'equivalente ufficiale. Un progetto tanto audace, ma che incredibilmente funziona: avendo dimostrato ...