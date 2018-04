Come stampare da tablet

Come stampare da smartphone : stampare da smartphone è oramai molto semplice, sia per il continuo aumento delle soluzioni di stampa dotate di connessione Wi-Fi sia per l’evoluzione dei software mobile dedicati. In questo post vedremo Come stampare da smartphone Android e da iPhone. In entrambi i casi sarà semplice, una volta configurata la stampante, stampare i vostri documenti, foto o pagine web. Se stampate spesso, vi consigliamo di consultare il nostro ...