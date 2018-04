: #vinitaly2018, Coldiretti: il fatturato del vino e degli spumanti in Italia cresce del 5% e raggiunge nel 2017 il v… - coldiretti : #vinitaly2018, Coldiretti: il fatturato del vino e degli spumanti in Italia cresce del 5% e raggiunge nel 2017 il v… - coldiretti : #vinitaly2018, Coldiretti: dal ritorno della pigiatura con i piedi alle oche che concimano il vigneto fino al vino… - coldiretti : Vinitaly 2018 bottiglie gioiello, vino ammuffito, modelli hi tech tutte le curiosità - Giornale di Pavia -

Ildele degli spumanti in Italia cresce del 5% e raggiunge nelil record di oltre 10,6 mld per effetto soprattutto dell'export, che ha raggiunto il massimo di sempre a 6 mld (+6%).In lieve crescita anche le vendite sul mercato nazionale pari a circa a 4,6 mld, anche grazie all'aumento dei consumi familiari (+2%). E'quanto emerge da un'analisi dipresentata al Vinitaly di Verona, al via oggi,dove si espone la prima top ten dei vini che hanno avuto il maggior tasso di crescita di vendite nel.(Di domenica 15 aprile 2018)