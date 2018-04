Coldiretti | Stop al far west sul prezzo del latte

Coldiretti - agricoltura : stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria : Lo stop al “bullismo” dei poteri forti dell’industria e della distribuzione sui contratti e sui prezzi riconosciuti alle aziende agricole riconosce l’esistenza di un squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti della direttiva adottata della Commissione per vietare le pratiche sleali più dannose nella filiera alimentare e garantire un trattamento più equo alle ...

Coldiretti : stop al far west sui contratti per il latte : stop al far west sui contratti per il latte. E’ quanto chiede la Coldiretti “di fronte alle comunicazioni di unilaterali di variazione al ribasso del prezzo alla stalla, o di riduzione delle quantità richieste rispetto agli accordi presi, che le industrie stanno mandando agli allevatori e che mettono a rischio la sopravvivenza e il lavoro di oltre 30mila aziende agricole, senza considerare l’indotto. Si tratta – spiega la Coldiretti – di ...

Stop ai falsi cibi italiani : scatta l'obbligo dello stabilimento in etichetta. Masiello - Coldiretti - : ritorno alla trasparenza. : Da oggi scatta l'obbligo di indicare nelle etichette degli alimenti sede ed indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 145/2017. Si ...

Dazi : Coldiretti - stop salva 40 - 5 miliardi di Made in Italy in Usa : ...gli stati Uniti fa tirare un sospiro di sollievo i tanti imprenditori agricoli abruzzesi che avevano temuto la possibile stretta sulle importazioni negli Stati Uniti con ripercussioni sull'economia ...

Petizione popolare di Coldiretti - #STOPCIBOFALSO : Il mercato della falsificazione dei prodotti made in Emilia Romagna ha superato gli otto miliardi nel comparto agroalimentare. Che diventano sessanta se si prende in esame il territorio nazionale.

Dazi - Coldiretti : ora stop alle sanzioni alla Russia dopo 4 anni : dopo quasi 4 anni i cambiamenti del quadro internazionale impongono un tempestivo ripensamento delle sanzioni economiche decise nei confronti della Russia dall’Unione Europea che non puo’ sopportare il moltiplicarsi dei fronti di scontro commerciale: lo rileva Coldiretti nel sottolineare che scadono a giugno le misure varate dall’Unione Europea nei confronti del Paese di Vladimir Putin sotto la spinta degli Stati Uniti che hanno ...

