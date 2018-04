Coachella - Beyoncé è la regina indiscussa del festival musicale più famoso del mondo : Si è tenuta sabato sera la tanto acclamata esibizione di Beyoncé al Coachella , festival musicale più famoso del mondo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti e che ha visto esibirsi, negli corso degli ultimi 40 anni, alcuni degli artisti più famosi di sempre, da Paul McCartney a Lady Gaga. Musica, divertimento ...

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Beyoncé stile Nefertiti al Coachella (e poi scatena i ricci) : Sui social il tam tam dei fan in attesa di Beyoncé al Coachella, uno dei Festival più famosi di stagione, è iniziato presto e subito è diventato virale. Solo una parola: «Beychella», e la voglia di vederla sul palco dopo il forfait del 2017 per via della gravidanza (i gemelli Rumi e Sir sarebbero nati meno di un mese dopo). Sul palco di Indio, nel deserto della California, è stato subito spettacolo, anche grazie al look di QueenB, che non ha ...

Diretta di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming dall’Italia il 15 aprile : anticipazioni scaletta e orari : Sarà possibile seguire anche dall'Italia l'attesissimo show di Beyoncé al Coachella 2018 in streaming grazie alla Diretta su Youtube: i fan di Queen Bey potranno collegarsi al canale ufficiale della kermesse dalle 8 di mattina (ora italiana) di domenica 15 aprile, per seguire sin dall'inizio l'esibizione della signora Carter, inizialmente programmata per l'edizione 2017 e poi rimandata per la sua gravidanza gemellare. La performance del ...

I concerti di Beyoncé al Coachella 2018 trasmessi in streaming : tutti gli artisti da seguire in diretta : L'attesissimo ritorno in scena di Beyoncé al Coachella 2018, prima apparizione su un palco dopo il parto gemellare di un anno fa, sarà un'occasione che i Beyhive di tutto il mondo potranno seguire in diretta streaming. Gli organizzatori del Festival indie più famoso al mondo hanno infatti confermato che anche l'edizione di quest'anno sarà trasmessa in live streaming, grazie alla partnership tra il Coachella e Youtube che permetterà agli ...