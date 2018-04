Cinema in lutto | è morto Vittorio Taviani

“Se n’è andata”. Lutto nel Cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

Lutto nel mondo del Cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

“Siamo scioccati”. Tragico lutto nel Cinema. L’attore - tra i più amati - è morto a soli 36 anni. Tutti stravolti dalla notizia : lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 36 anni spezzando il cuore di Tutti. La notizia del decesso è stata confermata dall’agente delL’attore che ha fatto sapere: “Siamo profondamente amareggiati per la morte di Alex, un uomo stupendo nonché attore talentuoso. I nostri pensieri più affettuosi vanno alla sua famiglia. A Tutti voi chiediamo di rispettare la privacy di un momento tanto doloroso”. Alex Beckett ci ha lasciati, aveva 36 ...

“È morto un mito”. Lutto nel Cinema italiano. La sua fondamentale presenza nei lavori più belli della tv : Negli anni ha lavorato a un centinaio di film da ”Fratello Sole e Sorella luna” di Zeffirelli fino alla produzione televisiva dei Medici passando per ”Spectre” della saga di James Bond e alla serie tv di ”Romanzo criminale”. Angelo Ragusa è morto a Roma mercoledì 14 marzo. Lo stuntman e coordinatore di stunt aveva 65 anni. Nel corso della sua lunga e brillante carriera aveva preso parte a film sia ...

“Si è impiccato in un garage”. Terribile lutto nel mondo del Cinema. Il noto attore è stato ritrovato così. Si è suicidato? Per il momento è l’ipotesi più accreditata anche per via delle voci che giravano nell’ultimo periodo. È stata la moglie a vederlo per prima : lutto nel mondo della televisione: l’attore, che ultimamente aveva passato un momento piuttosto duro a livello psicologico, è stato trovato morto nella sua città natale. L’uomo, che oltre a essere un noto attore nel suo paese, era anche un docente universitario di recitazione, di recente era stato accusato di molestie sessuali da varie donne. Stiamo parlando di Jo Min-KI, 52 anni, attore televisivo coreano famoso soprattutto per aver ...

“Addio - ci ha dato tanti sorrisi”. Italia in lutto. Se ne va un grande dello spettacolo. Cinema e televisione le sue grandi passioni - ma i suoi “numeri” andranno avanti : Il cordoglio per la sua morte è arrivata da numerosi uomini politici e dello spettacolo perché per lui l’arte, l’amore per gli animali, la televisione e il Cinema erano vita. ”Con lui – ha detto il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini – scompare un altro esponente di una famiglia che ha reso grande il circo Italiano contemporaneo, capace di donare il sorriso a ...

“È morto nel sonno - in pace”. Lutto nel Cinema - addio al big del grande schermo. Indimenticabili i suoi film - sempre emozionanti. La notizia confermata dal figlio e dagli amici produttori : Lutto nel mondo del cinema. La notizia della sua morte è arrivata il 28 febbraio intorno all’una di notte italiana con la dichiarazione dell’amato figlio: ”Mio padre è morto pacificamente nel sonno”, ha detto Gilbert in un comunicato stampa inviato alle agenzie e alle testate giornalistiche più importanti. Il regista britannico Lewis Gilbert è morto a 97 anni. Gilbert era nato nel 1920, iniziò la sua carriera nel ...

“Mio padre è morto”. Lutto nel mondo del Cinema - un altro grande se ne va. Ad annunciarlo il figlio : “Era malato”. Con i suoi film ha fatto sognare tutti noi - una perdita davvero devastante : A volte gli eroi passano in secondo piano, lavorando dietro le quinte instancabilmente ma senza mai farsi troppo notare. È questo il caso del regista, animatore e disegnatore statunitense William Bud Luckey, uno dei creatori del film di animazione “Toy Story” con cui conquistò una nomination all’Oscar, inventore del personaggio di Woody. Luckey è morto sabato scorso, dopo una lunga malattia, in una casa di riposo di ...

Lutto nel mondo del Cinema. “Una morte terribile - davanti agli occhi di tutti”. Attrice di talento - bellissima e molto amata - se n’è andata tragicamente : “Ha spezzato il cuore a milioni di fan” : Attrice leggendaria, amata in tutto il paese per il suo talento, per la sua bellezza e dolcezza. Se n’è andata all’improvviso, stroncata da un infarto che non le ha dato nessuna possibilità, l’interprete di tante pellicole di successo Sridevi Kapoor, a Bollywood era una star indiscussa. A rendere noto il decesso dell’Attrice è stata la famiglia. Conosciuta semplicemente come Sridevi, la donna è morta a Dubai mentre ...