Cina | la carica di Ricciardo | davanti a Bottas e Raikkonen

Sanzion e dazi Usa - asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - Pechino valuta due armi finanziarie : asset finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

Roma - via al test di MediCina : la carica dei 7mila aspiranti camici bianchi : Già in fila, pronti ad entrare e a misurarsi con migliaia di concorrenti per strappare un posto alla facoltà di Medicina. L'ingresso dell'ente Fiera di Roma , sulla Portuense, è gremito: sono 8.163 , ...

[L'analisi] Il potere infinto del presidente della Cina : può rimanere in carica per tutta vita. Come un nuovo Mao Zedong : ... ferrovie, linee marittime, gasdotti e oleodotti- l'espansione della sua influenza attraverso alcuni dei paesi più ricchi di risorse energetiche del mondo, con l'intento preciso di ridisegnare la ...

Fiorentina-Juve si avviCina - Astori suona la carica : “ecco come dobbiamo affrontarli” : La 24^ giornata si aprirà con il big match tra Fiorentina e Juventus. Al ‘Franchi’ andrà in scena una sfida da sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due tifoserie. Intervistato dai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano viola, Davide Astori, ha voluto suonare la carica: “La Juve sulla carta è nettamente più forte del Napoli. Quindi non possiamo incontrare avversario peggiore. La Juve è una ...