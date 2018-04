Ciclismo | Amstel vince il danese Valgren | Gasparotto chiude sul podio

Ciclismo femminile - Amstel Gold Race 2018 : Chantal Blaak in trionfo! La campionessa del mondo batte le compagne di fuga Brand e Spratt. Settima Giorgia Bronzini : Splende l’arcobaleno sul traguardo dell’ Amstel Gold Race femminile . La campionessa del mondo Chantal Blaak conquista la vittoria nella classica che apre il Trittico delle Ardenne. La 28enne olandese della Boels-Dolmans si è imposta allo sprint sulla connazionale Lucinda Brand e sull’australiana Amanda Spratt dopo un’azione di oltre 60 km, in cui era riuscita ad entrare anche la nostra Giorgia Bronzini , che ha chiuso al settimo posto. Ritmo ...

Ciclismo : niente Amstel per Moreno Moser - lo vedremo più avanti? : Vittorie, lampi puri di talento. Ma anche sfortune, periodi bui, in cui è in grado di far perdere le proprie tracce. Moreno Moser è e resta un oggetto misterioso del Ciclismo italiano, un corridore che dà la sensazione di poter spaccare il mondo, senza mai però andarci nemmeno vicino quando lo si attende al risultato di alto livello. Ma, quando tutti sembrano aver perso le speranze, tira fuori la giornata giusta e torna a convincere e dividere. ...