' Ci porteranno ad un disastro economico' | Berlusconi attacca Salvini e Di Maio

(Di domenica 15 aprile 2018) Una vera e propria bomba sulla coalizione del centrodestra, a poche ore dalla seconda consultazione al Quirinale VIDEO per la formazione di un nuovo governo: a scagliarla un audio 'rubato' che circola in rete e sui social network da qualche ora. Protagonista #Silvio, che ha espresso parole di grande critica nei confronti di Matteoe Giorgia Meloni durante una cena elettorale in Molise, dove si terranno alla fine del mese le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Se gia' il suo comportamento durante la conferenza stampa del Quirinale era stato considerato discutibile e scorretto dagli alleati, queste parole rubate incrinano ulteriormente i rapporti nella coalizione Forza Italia-Lega-Fratelli d'Italia. Qualche giorno fa, infatti, al termine del discorso di Matteointervenne perre il Movimento Cinquestelle smentendo in ...