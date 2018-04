Chiamala leggera turbolenza! Carlo Verdone balla in aereo e

huffingtonpost

(Di domenica 15 aprile 2018) "Siamo per atterrare a Ciampino. C'è unaturbolenza che durerà circa dieci minuti". La voce del pilota cerca di rassicurare i passeggeri. Madocumenta con il suo cellulare il momento e ironizza in video: "La chiama! Ma come".In effetti, stanco a come "" il telefono dell'attore romano pare che la turbolenza non sia poi così lieve.però affronta con un sorriso la paura e condivide le sue ansie con gli "amici" di Facebook. Neanche a dirlo il post riceve centinaia di like.