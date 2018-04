Chi lancia bombe si prende i profughi | Fratelli d' Italia contro Macron

Siria - raid aerei lanciati da USA - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi Chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riuniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

MONTE DEI PASChi DI SIENA/ Mps - lanciato il conto corrente per le Pmi - oggi - 14 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Il conto corrente per le Pmi.

"Ho lanciato un appello per conoscere Chi ha gli organi di mio figlio. Voglio abbracciarli anche solo una volta" : Ogni notifica è un tuffo al cuore. Ogni volta che Facebook segnala la richiesta di una nuova amicizia o l'arrivo di un altro commento, Antonella Meschis spera che sia una delle persone che sta cercando. Una delle persone che hanno ricevuto gli organi di Liborio, suo figlio, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto il giorno di Natale del 2016, quindici giorni prima del suo ventiduesimo compleanno.Dall'aprile dell'anno scorso, ...

PanChina Lazio - Tare si sbilancia sul futuro di Simone Inzaghi : Panchina Lazio, i biancocelesti in campo per la gara di Europa League contro il Salisburgo, importanti indicazioni di Tare su Inzaghi ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo grandi progetti con lui. Inzaghi è legato alla Lazio da un lungo contratto e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque lui si giri vede la faccia mia e di Lotito. Nani? Abbiamo parlato con lui qualche settimana fa, è un giocatore che stimiamo. E’ stato sfortunato a ...

Lanciatori : SpaceX punta al Golfo del Messico - Chiede l’estensione della zona di ammaraggio di Dragon : SpaceX punta al Golfo del Messico. La compagnia di Elon Musk si è rivolta alla Federal Aviation Administration (Faa) per chiedere l’estensione della zona di ammaraggio della capsula Dragon in un’area del Golfo del Messico. Secondo quanto si legge nel documento, Dragon atterrerà in una zona a largo della costa di Cape Canaveral mentre l’area del Golfo del Messico e quella abitualmente utilizzata per l’ammaraggio nel Pacifico a largo delle coste ...

FrancesChini lancia la "seconda fase" : "Assistere non basta più" : "Nessuno ha vinto per governare il paese. Io penso che non basti più assistere. La prima fase è stata giusta ma adesso dobbiamo prepararci alla seconda fase. Non sto proponendo il governo con i Cinque Stelle". Lo ha detto Dario Franceschini all'assemblea dei parlamentari dem. "Il punto non è fare un governo con il M5S ma tenere aperto un dialogo con tutti, cercare di costruire un rapporto perché i rapporti in politica ...

Centro di Produzione Rai di Napoli - De Luca Chiama Orfeo : 'Rilanciare subito la fabbrica televisiva' : Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha avuto questa mattina 'un cordiale colloquio telefonico con il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo nel quale sono stati anticipati i temi ...

“Era al telefono poChi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima Chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

“Fino a 23 kg in meno”. Naufraghi sulla bilancia e allo specChio dopo 77 giorni di Isola dei Famosi : ecco quanto hanno perso di preciso. Mamma mia - il verdetto è stato un vero choc per alcuni vip : Isola dei Famosi: sono trascorsi 77 giorni da quando i Naufraghi hanno iniziato la loro avventura in Honduras. Più di 2 mesi, ma sta per finire. Manca meno di una settimana all’ultima puntata. La finale, come ribadito più volte in diretta da Alessia Marcuzzi, andrà in onda lunedì 16 aprile e non dall’Idroscalo di Milano come accaduto nelle ultime edizioni del reality. La rosa dei finalisti è quasi completa: durante la ...

Siria : Youtuber 15enne lancia un appello contro le armi Chimiche : Che mondo è, un mondo in cui si può viaggiare su Marte ma non fermare le guerre?" Muhammad chiede un gesto simbolico , un selfie con una mano che copra bocca e naso, "contro l'uso dei gas come arma ...

Usa : Cbo lancia allarme conti pubblici - risChio crisi bilancio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E poChi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...