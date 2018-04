Chi finanzia i partiti italiani?

L'educazione finanziaria - con i BanChieri di Ghisolfi - approda anche a Genova e conquista la Regione Liguria : ... dove Beppe Ghisolfi - accompagnato dagli inviati italo albanesi Alessandro Zorgniotti e Artur Nura - ha illustrato le vicende professionali, umane e aneddotiche dei 35 Big per bene dell'economia e ...

Chi è Filippo Contri? Biografia - età e vita privata del consulente finanziario del Grande Fratello 2018 : Chi è Filippo Contri? Il nuovo possibile concorrente del Grande Fratello NIP 2018. Non è ancora certo, infatti, se entrerà o meno nella Casa più spiata d'Italia perché adesso si trova in una specie di limbo, che forse potrebbe abbandonare per entrare a far parte del cast ufficiale del GF 15. Dove si trova esattamente? Nel Grande Casale, dove svolge mansioni da vero contadino e dove ha anche la possibilità di allenarsi... non che ai ...

UNIVERSITÀ FOGGIA - BLITZ AGRARIA : INDAGATI RETTORE E PROFESSORI/ Truffa fondi ricerca : a risChio finanziamenti : UNIVERSITÀ di FOGGIA, Truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due PROFESSORI fanno indagare anche il RETTORE con altre 20 persone. Ultime notizie, Ricci: "interrotte lauree, non bello"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Renzi Chiude la fondazione che finanzia la Leopolda - si riparla di nuovo partito Video : L’evoluzione è impietosa: i partiti, i soggetti, le fondazioni, i cantieri che ruotano intorno all’asse dell’universo politico [Video] nascono, si trasformano continuamente e in maniera vorticosa; spesso finiscono per scomparire. Una di queste, era stata fondata dal segretario dimissionario del #partito Democratico Matteo Renzi sei anni fa e da qui si era partiti per quel progetto di rottamazione del PD parzialmente compiuto. chiude fondazione ...

Fmi : allocazione risChiosa del credito aziendale minaccia la stabilità finanziaria : Infine, il Fondo scoraggia l'attuazione di politiche volte a dirottare il credito stesso verso certe aziende o settori dell'economia senza una dovuta analisi dei rischi creditizi sottostanti. Nella ...

Banca centrale Russia commenta crollo Borsa - Nabiullina : no risChi stabilità finanziaria : Elvira Nabiullina, governatore della Banca centrale russa, ha commentato il sell off sugli asset finanziari russi scatenato dalle sanzioni che l'amministrazione Trump ha imposto contro gli oligarchi e ...

Sanzion e dazi Usa - asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - PeChino valuta due armi finanziarie : asset finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

Banca centrale russa : stabilità finanziaria del Paese non a risChio : Mosca, 10 apr. , askanews, La numero uno della Banca centrale russa assicura che non vi è rischio 'per la stabilità finanziaria' della Russia sulla scia del terremoto in borsa e del crollo del rublo ...

Cosa c’è dietro la Chiusura di Open - la fondazione che ha finanziato la Leopolda di Renzi : Renzi ha chiuso la fondazione Open, il forziere che finanziato negli ultimi sei anni le sette edizioni della sua kermesse. Dal 2012 a oggi Open ha raccolto 6,7 milioni di finanziamenti privati.Continua a leggere

Ungheria - Osce : ‘Voto minato da faziosità - xenofobia dei media e finanziamenti opaChi alla campagna elettorale’ : Viktor Orban ha vinto le lelezioni politiche in Ungheria, conquistando il terzo mandato alla guida del governo di Budapest, ma la possibilità degli elettori di esprimere alle urne un voto pienamente informato è stata minata dalla retorica xenofoba e dalla faziosità dei media, che hanno limitato il vero dibattito politico. Ad affermarlo sono gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. “Gli elettori ...

Nuova Via della Seta : perché dipendere finanziariamente da PeChino è pericoloso : Gibuti, Kyrgyzstan, Laos, Maldive, Mongolia, Montenegro, Pakistan e Tajikistan sono già caduti nella trappola cinese

Greenpeace : “Generali non assicura Chi è a risChio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei cambiamenti climatici” : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia di Greenpeace Italia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagnia assicurativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter per assicurare una casa nel capoluogo ligure a rischio ...

Dazi - l'arma totale è in mano alla Cina : PeChino è il maggior finanziatore degli Usa di Trump : Rispetto a fine 2013, la quantità di titoli Usa in mano a Pechino si è ridotta dell'11 per cento, man mano che il governo cinese si preoccupava di rafforzare lo yuan e ribilanciare l'economia ...

Sicilia : Lupo (Pd) - porteremo in finanziaria riChieste mondo produttivo : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "porteremo all’interno della manovra finanziaria le richieste e le proposte del mondo produttivo, dell’associazionismo, delle rappresentanze sindacali e degli enti locali. Oggi ci siamo confrontati con i rappresentati del mondo delle cooperative, nei prossimi giorni pro