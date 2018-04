Blastingnews

: Chi è goloso di dolci accumula minor quantità di grassi: ecco il motivo - InformazioneOK : Chi è goloso di dolci accumula minor quantità di grassi: ecco il motivo - angelnolimits : I golosi di dolci ingrassano di meno Sembra un controsenso, ma chi è molto goloso di dolci mostra anche una tendenz… - Gina17886201 : RT @Cani_RifugioRC: Sono LEO Un bel beagle simpaticissimo e buffo Buonissimo con tutti, tenero e molto goloso! Ho 13anni e poche possibilit… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Argomento scottante e d'attualità riguarda indubbiamente tutto quello che concerne l'alimentazione di piccoli ed adulti. Ogni giorno, tramite televisione e media in generale, riceviamo informazioni in merito alle giuste, almeno secondo le ricerche in materia vigenti, regole sul nutrimento. Giornalmente vengono proposti una serie di consigli, spesso sotto forma di dieta, per nutrire il nostro corpo con le giuste sostanze, ben bilanciate fra proteine, carboidrati e. Spesso le scelte in campo alimentare sono faticose, poiché si deve rinunciare ad alimenti non adeguati allo stile di vita, all'organismo o ad una determinata condizione di salute che, onde evitare peggiori, richiede l'abolizione di alcune sostanze, seppur innocue per altri soggetti. Cosa dicono gli esperti Ma naturalmente non ci sono solo privazioni e le ultime scoperte del settore lo confermano: in particolare il ...