Che Tempo Che Fa | diretta | Luciana Littizzetto

Che Tempo CHE FA / Ospiti e diretta - Paolo Mieli : "In Siria nessun ordigno chimico" (15 Aprile 2018) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 15 Aprile , alle 20.35 su Raiuno: Ospiti di Fabio Fazio sono Terence Hill, Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Alvaro Soler.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Partecipanti record all'Appia Run : demolito anChe il primato del tempo : C'è stato spazio anche per la solidarietà, con Giorgio Calcaterra, campione del mondo della 100 km, che ha partecipato alla corsa, raccogliendo fondi per 10.000 euro che serviranno per la costruzione ...