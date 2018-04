Che tempo che fa Anticipazioni e ospiti 15 aprile | Terence Hill | Pippo Baudo | Lorella

CARMEN CONSOLI/ La sua piccola band con Emilia Belfiore e Claudia della Gatta (Che tempo che fa) : CARMEN CONSOLI sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Nel suo nuovo album, dal titolo Eco di Sirene suona con Emilia Belfiore e Claudia della Gatta(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Terrence Hill/ Nel suo nuovo film "Il mio nome è Thomas" ricorderà l'amico Bud Spencer (Che tempo che fa) : Terrence Hill, dopo il grande successo di Don Matteo torna al cinema con il film Il mio nome è Thomas. Lo racconterà su Rai Uno nel salotto di Fabio Fazio. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Lorella Cuccarini/ Torna in tv dopo con un nuovo look : piacerà sl pubblico? (Che tempo che fa) : Lorella Cuccarini, Torna in televisione nel salotto di Fabio Fazio su Rai Uno dopo il grandissimo successo ottenuto a teatro insieme al collega Giampiero Ingrassia. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:26:00 GMT)

ROSITA CELENTANO/ L’addio al suo cagnolino e la forza della sua famiglia (Che tempo che fa) : ROSITA CELENTANO in questi ultimi giorni ha dovuto dire addio a uno dei suoi preziosi cagnolini. Questa sera sarà invece ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:54:00 GMT)

Che tempo che fa del 15 aprile : gli ospiti di Fabio Fazio stasera su Rai 1 : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 8 aprile Per il mondo dello spettacolo ci sarà la ...

Pippo Baudo/ Su Fabrizio Frizzi : "Gli volevo bene come a un figlio" (Che tempo che fa) : Lo storico conduttore Pippo Baudo sarà uno degli ospiti di Fabio Faaio nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 15 aprile, alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:23:00 GMT)

Alvaro Soler/ Successo col singolo "La cintura" e amore a gonfie vele con Sofia Elle (Che tempo che fa) : Alvaro Soler è uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di oggi, domenica 15 aprile, di "Che tempo che fa". Il cantante spagnolo è tornato in radio con "La cintura".(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:19:00 GMT)

Che tempo che fa : anticipazioni. Tra gli ospiti Alvaro Soler e Carmen Consoli : Che tempo che fa è il programma di Fabio Fazio in onda domenica 15 aprile 2018 alle 20.35 su Rai1. Tra gli altri ospiti Alvaro Soler, Terence Hill, Paolo Mieli, Carmen Consoli, Lorella Cuccarini, Pippo Baudo e Lorella Cuccarini . Di seguito ecco qualche anticipazione. SCOPRI COSA C’E’ IN TV. Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni Il re delle hit estive Alvaro Soler, che a soli 27 anni può già vantare 36 dischi d’oro e di platino e ...

Programmi TV di stasera - domenica 15 aprile 2018. A Che tempo Che Fa Alvaro Soler - Carmen Consoli - Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : Alvaro Soler Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Il re delle hit estive Alvaro Soler sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura”, che anticipa l’album in uscita a settembre. E, ancora, ospiti Carmen Consoli, di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e ...

“Che tempo che fa” – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Terence Hill - Alvaro Soleil - Lorella Cuccarini e Pippo Baudo tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Venticinquesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Terence Hill, Alvaro Soleil, ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - orari e tv della gara - domenica 15 aprile - . Diretta - aggiornamenti in tempo reale e repliChe su Sky e TV8 : domenica 15 aprile: 08.10 GP Cina 2018 gara GP Cina 2018: COME GUARDARE LA gara IN Diretta TV E STREAMING, DIFFERITA E REPLICA Il GP di Cina 2018 sarà trasmesso in Diretta tv su Sky Sport F1 e in ...

F1 - GP Cina 2018 : programma - orari e tv della gara (domenica 15 aprile). Diretta - aggiornamenti in tempo reale e repliChe su Sky e TV8 : La gara del GP di Cina 2018, terza tappa del Mondiale F1, si correrà domenica 15 aprile: il circuito di Shanghai sarà teatro di un appuntamento davvero imperdibile e che potrebbe dare risposte importanti in ottica campionato. Le qualifiche, infatti, ci hanno consegnato una prima fila tutta Ferrari per la seconda volta consecutiva e una Mercedes in grande difficoltà su un tracciato storicamente favorevole: le condizioni meteo e l’usura ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo Che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

Milly Carlucci parla di Maria De Filippi a Che tempo che Fa : Dalle pagine di Vanity Fair, Milly Carlucci commenta l’ospitata di Maria De Filippi nel salotto di Che Tempo che fa di Fabio Fazio Domenica scorsa Maria De Filippi ha sorpreso tutti arrivando a Che Tempo che fa di Fabio Fazio in prima serata su Rai 1. A distanza di alcuni giorni Milly Carlucci ha commentato l’inedita scelta della Rai di ospitare la regina del sabato sera di Canale 5. Ecco le sue parole. Milly Carlucci a Vanity Fair: ...