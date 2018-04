Che fine ha fatto? Da Moreno a Ovrebo a Frisk | peggiori arbitri della nostra vita

Incendio nella ditta Che gestisce rifiuti : “State in casa con le finestre chiuse” : Un grosso Incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, domenica 15 aprile a Povegliano Veronese. Il rogo, divampato nella la ditta Sev, dedita alla gestione dei rifiuti, è stato...

La SCUOLA va verso la sua conclusione. Due mesi pieni di Verifiche e interrogazioni, che spesso portano una carica esplosiva di ansia. Occorre cambiare impostazione. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:10:00 GMT)

Gaza : fonti mediChe - 112 feriti a confine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sonia Lorenzini - ora è ufficiale : dopo la fine della storia con Emanuele Mauti - ha un nuovo fidanzato. E anChe lui l’abbiamo conosciuto a Uomini e Donne. Questa sì Che è una notizia bomba (ma non per l’ex) : Sembrava amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti e invece è finita prima di quanto i fan immaginassero. Lei tronista, lui corteggiatore si sono ovviamente incontrati, quindi innamorati, nello studio di Uomini e Donne. La notizia della rottura è arrivata a dicembre scorso dopo una marea di voci. A distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio e confermato i rumor. Il primo è stato Emanuele, che attraverso il suo ...

“Ti porto nello stanzino e…”. Un lavoro da incubo - con proposte indecenti - battutine e oscenità Che questa povera dipendente è stata costretta a sopportare per anni. Ma alla fine a ridere è stata decisamente lei : Un incubo durato la bellezza, si fa per dire, di cinque anni, durante i quali questa donna è stata costretta a sopportare davvero di tutto. Battutacce volgari, proposte indecenti, una situazione che alla fine l’ha portata sull’orlo dell’esasperazione, con tanto di attacchi di panico. alla fine, però, per il datore di lavoro è arrivata un pesante condanna: dovrà infatti risarcire la sua dipendente, vittima delle sue ...

Roberto Giacobbo lascia la Rai : Che fine farà Voyager? : E’ ufficiale Roberto Giacobbo lascia la Rai. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno. Restano dubbi sull’approdo dell’amatissimo Voyager su Discovery. Nelle ultime ore ci sono state smentite alle voci fatte circolare in rete da Dagospia. Cosa è accaduto? Quali sono state le motivazioni della scelta di Giacobbo e che fine farà lo storico programma? Roberto Giacobbo lascia la Rai: le sue parole “Personale decisione ...

“Spero nel lieto fine”. Paura per l’ex gieffina. La ragazza - molto apprezzata in televisione - ha postato sui social una foto dall’ospedale. Ha la masCherina sul volto e il suo post fa pensare al peggio. I fan - ovviamente - si allarmano. Cosa sta succedendo : “Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine… Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri”, è dall’ospedale, che la star della televisione manda questo messaggio corredato da una foto che impressiona i fan. Parliamo di Margherita Zanatta, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello oltre che ...

Ma Che fine ha fatto Giulia Montanarini? Era già famosa in tv prima di approdare a Uomini e Donne nel 2011 - poi - però - è praticamente sparita. Ma ora è tornata. E vi stupirà vedere com’è oggi - a 42 anni : Giulia Montanarini era famosa ancora prima di salire sul trono di Uomini e Donne. Sorella di Claudia, già opinionista storica del programma nonché ex tronista insieme a Tina Cipollari, Giulia era già un volto noto del piccolo schermo quando ha sceso le scale dello studio di Maria De Filippi per la prima volta. Era il 2011 e la ex showgirl de Il Bagaglino sedeva accanto a Teresanna Pugliese e Gianfranco Apicerni. Alla fine del suo ...

Debora Serracchiani - la bruttissima fine dell'astro nascente : l'errore Che le ha rovinato la carriera : Era partita col botto la carriera politica di Debora Serracchiani , ma appunto: era. Di quella giovane donna che nel 2009 disse in faccia ai dirigenti del Pd quanti errori avessero già collezionato all'epoca, oggi è rimasto poco e ...

Il GP di Cina sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. Previste le differite, gratis ...

F1 - GP Cina 2018 in tv : come vederlo e a Che ora comincia? Tutti gli orari del fine settimana. Il palinsesto di Sky e TV8 : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. Si torna subito in pista dopo l’appuntamento in Bahrain, i motori non conoscono sosta e i piloti sono pronti per darsi battaglia sul tracciato di Shanghai, uno dei preferiti da parte di Lewis Hamilton che va a caccia della vittoria dopo le difficoltà avute tra l’Australia e il Sakhir. Il Campione del Mondo vuole riportare al successo la sua ...

Jaafari : Damasco non permetterà Che la Siria faccia la fine dell'Iraq e della Libia - : "Vorrei dire ai paesi occidentali che le vostre minacce di aggressione, i gli stratagemmi, le menzogne

[L'intervista] La guerra Che spaventa il mondo : Trump stia attento - la Russia potrebbe reagire. Assad non farà la fine di Gheddafi : Con la partenza della nave statunitense "Donald Cook" dalla base cipriota di Larnaka è salito al massimo il livello di allerta russa nelle basi militari siriane. Con Douma, gli Stati Uniti sembrano ...

Valentina Pace - la ricordate? Negli anni ’90 era la Ballerina di Siviglia di Macao ed ex fidanzata di Max Biaggi. Sapete Che fine ha fatto? Oggi la ritroviamo così : Ha partecipa al concorso di Miss Italia nel 1995, vincendo il titolo di Miss Cinema, che le ha aperto le porte nel mondo della recitazione. La ricordiamo nel 1997 come ”Ballerina di Siviglia” nel programma Macao, regia di Gianni Boncompagni e nei fotoromanzi. Valentina Pace, ex volto di Macao, è stata nel turbine del gossip anche per la sua relazione con il campione di Moto Gp Max Biaggi (ex marito della Miss Italia Eleonora ...