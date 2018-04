Champions League | la differenza tra Cristiano Ronaldo e Messi? Il modo di reagire

Atalanta-Inter 0-0 - Icardi e compagni frenano verso la Champions League! Scatto salvezza del Genoa - Crotone ko : L’Inter pareggia con l’Atalanta per 0-0 nell’anticipo della 32^ giornata di Serie A e aggancia Lazio e Roma al terzo posto in classica ma domani biancocelesti e giallorossi si affronteranno nell’attesissimo derby della Capitale. I nerazzurri sciupano una ghiotta occasione allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia e anzi hanno più volte rischiato la sconfitta al cospetto degli orobici che salgono all’ottavo posto in ...

Biglietti Roma-Liverpool - Champions League (mercoledì 2 maggio) : come acquistare i tickets per il ritorno delle semifinali all'Olimpico : La storia è stata scritta, con il clamoroso ribaltone di martedì con il Barcellona, ora c'è bisogno però di compiere un altro miracolo: la Roma sfida il Liverpool in semifinale di Champions League 2018 e va a caccia di un clamoroso ultimo atto. La partita di ritorno si svolgerà allo Stadio Olimpico, uno stimolo in più per provare a fare l'impresa.

Fifa 18 : disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League - Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita : EA Sports ha rilasciato alle 22 del 13 aprile 10 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di Champions League, Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! Ecco la lista dei 10 nuovi “Man of the match” Al Ghannam […] L'articolo Fifa 18: disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League, ...

Sorteggi Champions League : Roma Liverpool e Bayern Real : Oggi si sono svolti ufficialmente i Sorteggi per quanto riguarda le prossime semifinali di Champions League , dopo le numerose polemiche legate al match tra Real Madrid e Juventus , che ha visto gli ...

Semifinali Champions League - Liverpool-Roma per entrare nella storia : Bayern-Real Madrid è il ‘classico’ : Semifinali di Champions League, dopo il sorteggio andato in scena oggi è il momento dei primi bilanci. Una semifinale metterà di fronte Roma e Liverpool, una partita tra due squadre che rappresentano una grande sorpresa e che hanno eliminato due squadre del calibro di Barcellona e Manchester City. Match che sembra equilibrato, i giallorossi possono sfruttare i punti deboli dei Reds, partita che preannuncia spettacolo tra due squadre che giocano ...

Liverpool-Roma data - andata semifinali Champions League : quando si gioca e come vederla in tv? Il programma completo e l'orario

Roma-Liverpool data - ritorno semifinali Champions League : quando si gioca e come vederla in tv? Il programma e l'orario

Champions League : in semifinale la Roma trova Salah. E' rivincita tra Bayern e Real Madrid : La Roma affronterà il Liverpool nella semifinale. Andata in Inghilterra e ritorno all'Olimpico - Una settimana da brivido, vissuta pericolosamente tutta d'un fiato. Martedì la storica vittoria sul ...

Sorteggio Champions League - l’avversario della Roma : Salah il top player ma difficoltà in difesa : Sorteggio Champions League, l’avversario della Roma – Si è svolto il Sorteggio valido per le semifinali di Champions League, la Roma ha pescato il Liverpool, una sfida affascinante per i giallorossi con la possibilità di conquistare il pass per la finale. I giallorossi stanno disputando una competizione incredibile, il passaggio del turno contro il Barcellona rappresenta il punto più alto ma ci sono tutte le carte in regole per ...