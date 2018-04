Centrodestra ancora diviso | Salvini vs Berlusconi

L'attacco in Siria - una questione che spacca ancora di più il Centrodestra : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Sondaggi - si conferma la polarizzazione del voto : M5s ancora sopra il 34% - Lega leader del Centrodestra . Pd stagna al 17% : L'”effetto traino” non è svanito. Se si tornasse a votare oggi, a quasi un mese dalle politiche del 4 marzo, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti. Una tendenza a premiare chi ha vinto le elezioni che era già stata registrata una settimana fa e si conferma negli ultimi Sondaggi di Index Research per Piazzapulita. Le intenzione di voto convergono stabilmente verso i 5 Stelle, che perdono uno 0,3% ma rimangono al ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra , ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli , per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere . Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Sondaggi - il Centrodestra è l'unico che può ancora vincere. Il Pd trema. Boom dell'astensione : Notizie preoccupanti per Pierferdinando Casini. Candidato al Senato per il centrosinistra, nel collegio di Bologna, rischia di non farcela. La sfida è in salita per lui, visto che Liberi e Uguali ha scelto di candidare, nello stesso collegio, un pezzo da novanta, l'ex presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, la cui carriera politica risale ai tempi del Pci, poi Pds, Ds, Pd e infine la formazione di Bersani, D'Alema e ...