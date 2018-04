Cento anni in musica Canti per una tragedia | letture e canzoni della Grande Guerra

Visse felice per più di Cento anni La lezione di nonno Guglielmo : Questo mondo che mastica e sputa ciò che non ha assaggiato. Ornella, in chiesa, ha detto quello che poi ha scritto su facebook: " Amava tanto, Guglielmo. Amava il suo lavoro, Titina scelta, protetta ...

CinqueCentomila morti in sette anni di guerra - ma la Siria finisce nel silenziatore della realpolitik : Sami (14 anni), viene dalla città di Dera'a, in Siria meridionale, è attualmente rifugiato in Giordania. Dice: "Sono uscito per giocare con la neve insieme ai miei cugini. Una bomba è esplosa. Ho visto le mani di mio cugino volare di fronte a me. Ho perso entrambe le gambe. Due miei cugini sono morti e un altro ha perso le gambe".Per non dimenticare i 19.811 bambini uccisi nei sette anni di guerra in Siria: 12 marzo 2011-12 ...

Al teatro Margherita 'I Cento pazzi' : Giovanni Guardiano porta in scena il lato ridicolo dei mafiosi alla sbarra al Maxiprocesso : I cento PAZZI Di, con e regia Giovanni Guardiano INFORMAZIONI Inizio spettacoli ore 20.30 Botteghino: tel. 0934 547034, 0934 547599, 3668081037 Biglietti : da 20 a 8 euro, possono essere acquistati ...

Gillo Dorfles - addio a un gigante del NoveCento : morto a 107 anni l'artista-scienziato : Con la morte di Gillo Dorfles , scomparso a Milano a 107 anni, se ne va un pezzo della cultura italiana che ha segnato il Novecento. Nato a Trieste nell'allora Austria-Ungheria da padre goriziano e ...

Una lettera dal fronte - Cento anni dopo. Appello social in Francia : Diteci chi è : La Storia ai tempi dei social network. Si ripercorre, si ricostruisce e si conclude, con tanto di lieto fine, grazie a un banale ma efficacissimo messaggio via Twitter. Succede in Francia, dove la polizia di Marsiglia, dopo aver perquisito un appartamento in seguito a un furto, trova una lettera datata 27 maggio 1915. La firma è di un soldato, il furiere Jean Soulagnes, matricola 3.336. E l'Appello, rivolto all'amico Jean Auduffren, è ...

Cento miliardi in 5 anni da lotta evasione : Roma, 18 feb. , AdnKronos, - La lotta all'evasione fiscale ha portato ottimi frutti negli ultimi 5 anni, consentendo di recuperare otre 100 miliardi di euro. In particolare il maggiore gettito dei ...

Cento miliardi in 5 anni da lotta evasione : La lotta all'evasione fiscale ha portato ottimi frutti negli ultimi 5 anni, consentendo di recuperare otre 100 miliardi di euro. In particolare il maggiore gettito dei tributi amministrativi dell'...

Centomila orangotanghi uccisi nel Borneo in sedici anni : L’habitat della foresta del Borneo sta cambiando a una velocità insostenibile, tanto da aver causato la morte di 100 mila oranghi dal 1999 ad oggi. A rivelarlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Current Biology che testimonia come gli animali stiano scomparendo insieme alle zone boschive....

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un acCento britannico : (Foto: Pixabay) “Parlo come Mary Poppins”. Non suona come la più rigorosa delle definizioni mediche, ma è la frase con cui Michelle Myers, pittrice 45enne originaria del Texas e residente in Arizona, ha descritto all’emittente statunitense Knxw la particolarissima condizione in cui si è svegliata pochi giorni fa, dopo essere andata a letto in preda a una forte emicrania. La donna, che non ha mai lasciato gli Stati Uniti in vita sua, ha iniziato ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un acCento britannico : Si tratta della cosiddetta sindrome dell'accento straniero, un disturbo neurologico molto raro che può insorgere in seguito a ictus o traumi improvvisi

Sanremo 2018 : Canzoneitaliana.it - oltre 200mila brani gratuiti per un viaggio lungo Cento anni : Diviso in quattro grandi aree 1900-1950, 1950-2000, Tradizioni popolari e Contributi speciali, il Portale della Canzone Italiana mette a disposizione - in streaming gratuito - oltre 22mila brani ...

Mibact - Cento anni di musica italiana online in un unico catalogo : Diviso in quattro grandi aree 1900-1950, 1950-2000, Tradizioni popolari e Contributi speciali, il Portale della Canzone italiana mette a disposizione - in streaming gratuito - oltre 22mila brani ...

Tra rock - rap e cover - Cento anni di canzone italiana on line. Mogol : 'Accessibile tutta la cultura popolare' : Testi, musica, autori e interpreti, in streaming e download gratuitamente. In sostanza, un patrimonio ultracentennale che viene ora condensato nel Portale della canzone italiana, presentato dal ministro della cultura Dario Franceschini, e ...