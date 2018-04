Celeste | star di Instagram grazie alle parodie delle star

vanityfair

(Di domenica 15 aprile 2018) Cosa hanno in comune le Kardashian, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Miranda Kerr e Bella Hadid? Sono belle, famose e hanno successo su. Ma non solo. Queste celebrity sono le ultime vittime dell’ironia diBarber, la comica australiana pronta a mettere in discussione le loro pose. LEGGI ANCHEBella Hadid crea un suo (biondo) alter ego Foto artistiche e scatti hot vengono reinterpretati dalla Barber che diverte i suoi 3,5 milioni di follower offrendo una versione alternativa dei profili vip. Gli scatti della comica sono postati proprio accanto a quelli originali evidenziandone spesso la poca praticità, la lontananza da una situazione plausibile o la sensatezza stessa. Cosa succederebbe se portassimo a spasso il cane in intimo come Emily Ratajkowski? Probabilmente questo. E se ci versassimo addosso dello champagne imitando una diva di Playboy? Questo gioco, iniziato ...