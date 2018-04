Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | un pomeriggio alternativo

IGNAZIO MOSER/ Cecilia Rodriguez incinta? Le rotondità insospettiscono il web (Che tempo che fa) : IGNAZIO MOSER, l'ex concorrente del Grande Fratello sta per diventare padre? Da Fabio Fazio a Che tempo che fa l'ex ciclista potrebbe sciogliere i dubbi. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:23:00 GMT)

Cecilia Rodriguez incastrata da un like : Onestini geloso di Moser? : Luca Onestini criticato da Cecilia Rodriguez in difesa di Ignazio Moser Cecilia Rodriguez ha messo un like di troppo questa volta, scatenando una nuova polemica che vede protagonisti lei, Ignazio Moser e Luca Onestini. Tutto ha avuto origine all’interno di una fanpage della coppia composta dalla sorella di Belen e dall’ex ciclista, dove è stato caricato un video risalente ai tempi del Grande Fratello Vip in cui Moser, dubbioso in ...

Vestito Belen e Cecilia Rodriguez a Verissimo : marca e prezzo : Verissimo sabato 31 marzo 2018: di che marca è il pantalone e la camicia di Belen Rodriguez; di che marca è il Vestito di jeans di Cecilia Rodriguez Belen e Cecilia Rodriguez sanno sempre come lasciare il segno. Da anni sono indiscusse regine di stile e gli outfit sfoggiati nell’ultima intervista a Verissimo non sono […] L'articolo Vestito Belen e Cecilia Rodriguez a Verissimo: marca e prezzo proviene da Gossip e Tv.

“Sei incinta?”. La verità di Cecilia Rodriguez a ‘Verissimo’. La sorella di Belen è apparsa in diretta visibilmente ingrassata e più “formosa”. La domanda è partita subito e lei non si è tirata indietro confessando tutto : È riapparsa in tv, e subito Cecilia Rodriguez ha fatto parlare di sé. Il motivo? Tutti hanno subito pensato a una gravidanza appena l’hanno vista. La sorella di Belen, infatti, è tornata a Verissimo e ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio: è apparsa ingrassata. Rispetto ai tempi del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser è sembrata più “rotonda” e formosa. Ovviamente sempre bellissima e ...

Isola - Paola Di Benedetto e l'amore con Francesco Monte : 'Corro il rischio. I suoi occhi dicono che per Cecilia Rodriguez non prova niente' : MILANO - 'Non mi sento ancora di dire che sono innamorata di lui, ma da come stanno andando le cose c'è seriamente il rischio che io possa innamorarmi'. Dopo il fidanzamento a seguito della ...

Uomini e Donne : Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez : Uomini e Donne, parla Teressanna Pugliese: la mia storia con Francesco Monte dopo la scelta e Cecilia Rodriguez Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Teressana Pugliese torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Corteggiatrice prima e tronista poi, la napoletana ha avuto inizialmente un percorso travagliato in televisione. Nel date show di […] L'articolo Uomini e Donne: Teresanna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte e ...

