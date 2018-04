Catania | in Comune una giornata per il benessere psicofisico

Palermo : Catania (Sinistra Comune) - evitare paralisi Consiglio comunale : Palermo , 22 mar. (Adnkronos) – “E evidente che la maggioranza consiliare, davanti alla prova dell’aula, manifesta una seria difficoltà: vanno indagate tutte le ragioni politiche che rischiano di impantanare i lavori del Consiglio comunale . E necessario fare di tutto per evitare la paralisi del Consiglio e rimettere al centro il bene comune e le prospettive di trasformazione della città”. Lo afferma Giusto Catania , ...

Palermo : Catania (Sinistra Comune) - evitare paralisi Consiglio comunale : Palermo , 22 mar. (Adnkronos) – “E evidente che la maggioranza consiliare, davanti alla prova dell’aula, manifesta una seria difficoltà: vanno indagate tutte le ragioni politiche che rischiano di impantanare i lavori del Consiglio comunale . E necessario fare di tutto per evitare la paralisi del Consiglio e rimettere al centro il bene comune e le prospettive di trasformazione della città”. Lo afferma Giusto Catania , ...

Mafia - comincia il processo all’editore Ciancio : comune di Catania e Libera parti civili : No al comitato No Pua, sì al comune di Catania e all’associazione antiMafia Libera. Lo ha deciso la prima sezione penale di Catania ammettendo la costituzione delle parti civili che insieme all’ammissione dei testimoni ha rempito la prima udienza del processo per concorso esterno all’associazione mafiosa all’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il ...