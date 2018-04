Casellati | ' Mandato esplorativo? Se Mattarella dovesse chiedermelo sarebbe difficile dire

Casellati : Mandato? Difficile dire di no : 19.21 "Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe Difficile poter dire di no". Così la presidente del Senato, Casellati, a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky TG24. Alla domanda se, nel caso il capo dello Stato le desse il mandato esplorativo, sarà per lei una missione Difficile o impossibile, risponde: una missione "Difficile lo sarà certamente, se poi sarà impossibile saranno i ...

Fico - Casellati - Salvini : le tre ipotesi di mandato per Mattarella : Al di là del siparietto di Berlusconi andato in scena ieri al termine della dichiarazione letta da Salvini al Quirinale, in Forza Italia si rimarca la disponibilità manifestata nera su bianco di ...

Mandato per governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia e Berlusconi : Di solito la reazione all’ipotesi è una risata. Quando a Luigi Di Maio o qualcuno della sua squadra si paventa l’ipotesi di scendere a patti con Silvio Berlusconi o Forza Italia, sotto qualsiasi forma e declinazione, la risposta è un No irremovibile. Lo era prima quando la posta in gioco era l’opposizione, lo è oggi più che mai che invece gli occhi sono tutti puntati sul governo. A poche ore dal secondo colloquio con Sergio ...

Mattarella pensa alla Casellati "Sono pronta a ricevere l'incarico"Mandato alla presidente del Senato? : Governo, la Casellati apre al suo incarico: "Se Mattarella mi affidasse il mandato esplorativo non potrei dire di no". Ma chiede al M5s di rimuovere il veto imposto alla Lega su Berlusconi Segui su affaritaliani.it