Carmen Consoli La mia musica? Mai ascoltarla in auto Che tempo che fa

Dal tour all'album in acustico : l''Eco di Sirene' di Carmen Consoli VIDEO : » Cosa fare, allora, per cambiare le cose? La ricetta della Consoli è nella politica che parte dal singolo: « Stare in mezzo agli altri, migliorarmi ogni giorno, studiare. » Di seguito la tracklist ...

Il pop da camera di Carmen Consoli "Le canzoni crescono nel tempo" : Pop da camera, nel senso più nobile, nell'Eco di sirene, l'album di studio uscito ieri, coronamento di un tour di Carmen Consoli, arrangiatrice e orchestratrice di tutto spessore, con Emilia Belfiore ...

Carmen Consoli presenta Eco di Sirene - il nuovo album registrato in analogico a Roma : Eco di Sirene è il nuovo album di Carmen Consoli, disponibile da oggi, venerdì 13 aprile, in versione doppio CD, doppio LP e digitale. Questa mattina l'artista ha presentato il nuovo album alla stampa attraverso un live acustico in cui ha cantato dal vivo alcuni dei brani del suo repertorio. Delle 22 tracce di Eco di Sirene, due sono quelle inedite: “Uomini topo”, il singolo disponibile in radio dal 6 aprile, e “Tano”. La "cantantessa" ...

Carmen Consoli con le sue 'Sirene'a Roma il 18 presentail nuovo disco : 'Porto le mie Sirene dall'esperienza del tour fino ad un album registrato in presa diretta'. A raccontare è Carmen Consoli, di passaggio a Milano per presentare il nuovo album 'Eco di Sirene', in ...

Politica : Carmen Consoli - vorrei un ruolo più attivo ma mi zittiscono : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Mi piacerebbe essere più attiva in Politica, ma spesso mi sono sentita dire che non me ne devo occupare, che devo stare zitta e pensare solo a suonare”. Lo rivela Carmen Consoli durante lo showcase andato in scena questa mattina a Milano per presentare il suo nuovo album ‘Eco di Sirene’. “La Politica – spiega la cantante – dovrebbe essere un fatto che interessa ...

Pd : Carmen Consoli - mi ha delusa ma l'ho votato turandomi il naso : Milano, 13 apr. , AdnKronos, 'Alle ultime elezioni ho avuto molta confusione, non sapevo per chi votare. Sono rimasta profondamente delusa dal Pd, ma ho dovuto turarmi il naso sperando che potesse ...

Riscoprire la felicità come valore sociale : Carmen Consoli racconta Eco di Sirene : La politica è al centro di tutta la parte finale della presentazione del disco: 'La migliore forma di politica fare bene quello che si sceglie di fare. È la creazione di valore: il leone mette la ...

Carmen Consoli - un'orchestrina da camera per cantare l''Eco delle sirene' " INTERVISTA : Un po' come nel tour , anche la scaletta dell'album riunisce per lo più storie femminili che riflettono lo sguardo della cantante sul mondo. "Volevo vedere i mie pezzi sotto un'altra luce", dice ...

Carmen Consoli ammalia con le sue sirene dal vivo : Quello di 'Eco di sirene' è diventato per Carmen Consoli un progetto artistico articolato a poca distanza da un tour fortunatissimo col quale ha portato il suo repertorio nei teatri d'Italia e d'...

L’impossibile vivere nel testo di Uomini topo di Carmen Consoli - 1° singolo da Eco di sirene (audio) : Il testo di Uomini topo di Carmen Consoli ci mette di fronte a quello che siamo diventati. Il brano rappresenta il primo estratto da Eco di sirene, che ne richiama tutte le atmosfere, ed è uno dei due singoli che l'artista catanese ha voluto inserire nel suo nuovo lavoro. La raccolta di brani è attesa sul mercato per il 13 aprile e, oltre a Uomini topo, conterrà anche Tano, secondo inediti che farà parte di Eco di sirene. L'album sarà ...