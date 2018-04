CAOS SIRIA E GOVERNO Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri

GUERRA IN SIRIA/ Una (possibile) mossa dell'Italia per uscire dal CAOS : Di fronte al precipitare della situazione in SIRIA e ai venti di GUERRA globale è indispensabile un intervento dell'Italia in sede Ue, anche senza il nuovo governo. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:00:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Da Damasco: Israele ci bombarda da tempo, perché voi non dite nulla?, int. a M. HanashyDIETRO LE QUINTE/ La telefonata Di Maio-Salvini si dimentica di Assad, di M. Maldo

CAOS SIRIA - presidente Trump : 'Gli Usa via dal Paese molto presto' : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre ...

Siria CAOS. "A Ghouta attacco con il gas cloro". Le forze turche entrano ad Afrin : Le forze speciali turche hanno attaccato stamattina Afrin, nel nord-ovest della Siria, riuscendo ad entrare nell'enclave curda. La città si trova da oltre un mese sotto l'attacco di...

Perché Damasco e Ankara sono in rotta di collisione nel CAOS Siria : Il regime Siriano avrebbe concluso un accordo militare con le milizie curdo-Siriane, in teoria forze dell’opposizione al regime che controllano oltre un terzo del Paese. Se davvero le milizie fedeli al regime Siriano dovessero affluire nel cantone di Afrin per sostenere le milizie curde, la guerra civile Siriana rischia di aprire un altro fronte capace di far entrare in collisione Turchia e Siria ...

CAOS SIRIA - accordo tra curdi e Damasco in funzione anti-turca : Caos Siria, accordo tra curdi e Damasco in funzione anti-turca Il patto prevede il sostegno militare delle forze governative Siriane a quelle curde nell’enclave di Afrin Continua a leggere L'articolo Caos Siria, accordo tra curdi e Damasco in funzione anti-turca sembra essere il primo su NewsGo.

CAOS SIRIA/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio siriano : Le forze filo-americane Syrian Democratic Force sono curdi organizzati sotto falso nome dagli Usa. Per prendersi il petrolio e sempre sacrificabili a Erdogan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:02:00 GMT)