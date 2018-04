Canta Salta E cade Un volo dal palco per Paolo ?Pau? Bruni dei Negrita durante la data

“Ma è evidente!”. Alessia Marcuzzi e l’outfit che dice tutto. La conduttrice dell’Isola dei Famosi con un look total black ha inCantato il pubblico - ma quel particolare è saltato agli occhi : “Si vede benissimo…”. Ve ne siete accorti? Ecco le foto : Sebbene la seconda edizione dell’Isola dei Famosi sia partita con qualche problema, il successo è un fatto. Tra intrighi, scandali e defezioni, il pubblico sta premiando con la trasmissione. Al di là delle vicende honduregne, tutti gli occhi sono puntati sulla conduttrice del reality: una Alessia Marcuzzi in splendida forma. Se lo scorso anno l’ex di Francesco Facchinetti aveva voluto dettare il look con le sue cinte e con le ...

Massimo Ranieri sta male/ Salta Sanremo Young : "Causa influenza il Cantante non ci sarà" : Attualmente impegnato con la tournée del suo one man show Sogno e Son Desto, Massimo Ranieri sarà insieme ad Arisa l’ospite musicale della seconda puntata di Sanremo Young.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Sanremo serata finale. Salta il segnale Rai - Pausini oscurata due volte in tv ma inCanta con Baglioni in "Avrai". Fiorello interviene al telefono - DIRETTA : Decibel ? Lettera dal Duca Renzo Rubino, Custodire L?invito al dialogo tra due persone che si sono separate in passato e che hanno alzato un muro di silenzio....

Laura Pausini salta Sanremo 2018? Ecco come sta la Cantante : Laura Pausini salta l’ospitata al Festival di Sanremo 2018? Era prevista per la prima serata di martedì 6 febbraio su Rai1 ma le condizioni di salute mettono fortemente a rischio la sua presenza. Laura Pausini come sta? Febbre alta e forte laringite La cantante, secondo quanto riporta l’Adnkronos, ha la febbre a 39,5 e una […] L'articolo Laura Pausini salta Sanremo 2018? Ecco come sta la cantante proviene da Gossip e Tv.