Canoa | qualificazioni YOG 2018 | nel K1 femminile slalom 18° crono per Elena Borghi

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : nel K1 maschile sprint Alberto Moceo è 13° - bene anche Elena Borghi e Matteo Pistoni : Seconda giornata di qualificazioni agli YOG per la Canoa: a Barcellona oggi toccava, nelle ultime gare sprint, al C1 femminile ed al K1 maschile. Proprio nel K1 buon 13° posto per Alberto Moceo, che nei testa a testa odierni ha battuto per due volte, sia in qualifica che nei ripescaggi, il tagiko Saidilkhomkhon Nazirov. Moceo si è classificato 13°, con il tempo di 1’40″85, mentre il miglior crono è stato quello del bielorusso Maksim ...

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : Lucrezia Zironi è quinta nel K1 sprint e resta in corsa per la qualificazione : Si sono aperte oggi a Barcellona le gare di qualificazione della Canoa per gli Youth Olympic Games 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires dal 12 al 16 ottobre. La prima giornata, dedicata alle prove dalla velocità, regala subita buone notizie all’Italia con Lucrezia Zironi che ha chiuso al quinto posto nel K1. La gara odierna si è svolta su un percorso di 400 metri in modalità “testa a testa”. Zironi ha aperto subito bene superando la ...