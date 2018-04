Canoa | qualificazioni YOG 2018 | Lucrezia Zironi chiude all’ottavo posto nel K1 e ottiene

oasport

(Di domenica 15 aprile 2018) Arrivano ottime notizie per l’Italia da Barcellona, dove si sono concluse oggi le gare di qualificazione dellaper gli Youth Olympic Games, che si svolgeranno a Buenos Aires dal 12 al 16 ottobre.infatti in ottava posizione la classifica complessiva nel K1 femminile ecosì il pass per la rassegna a cinque cerchi. L’Italia è infatti la sesta nazione europea in classifica e in base al regolamento potrà schierare un’atleta a Buenos Aires. Tuttavia manca ancora l’ufficialità visto che la federazione internazionale avrà a disposizione fino al 1° maggio per diramare la lista definitiva delle nazioni partecipanti, ma si tratta di una formalità. Tornando invece alla garaè stata autrice di una grande prestazione visto che ha chiuso al quintonella sua specialità, ovvero lo sprint di giovedì, e si è poi difesa alla grande nello slalom ...