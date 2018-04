Caldo e Sabbia del Sahara | Benvenuti in ItAfrica | anche la neve delle Alpi si tinge di

Meteo - arriva la sabbia dal Sahara e continua a piovere (ma fa più Caldo ) : Sabato di sole e caldo, ma domenica di nuovo pioggia e così anche per tutta la prossima settimana. Anche se le temperature saranno in netto rialzo

METEO - SABBIA DEL SAHARA E TEMPORALI IN ARRIVO/ Le previsioni : nel weekend vento - Caldo e polvere del deserto : METEO , SABBIA del SAHARA e TEMPORALI nel weekend : polvere del deserto su tutta la nostra penisola. Nei prossimi giorni si depositerà sulle nostre regioni del pulviscolo sahariano(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Vento - Caldo e sabbia sahariana : le previsioni per il weekend - : Dopo le piogge dell'ultima settimana, secondo gli esperti è previsto un miglioramento delle condizioni climatiche per la giornata di sabato 14 aprile. Già dal giorno successivo dovrebbe però tornare ...

Vento - Caldo e sabbia sahariana : le previsioni per il weekend : Vento, caldo e sabbia sahariana: le previsioni per il weekend Dopo le piogge dell'ultima settimana, secondo gli esperti è previsto un miglioramento delle condizioni climatiche per la giornata di sabato 14 aprile. Già dal giorno successivo dovrebbe però tornare il maltempo su parte della Penisola. IL ...