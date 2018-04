Calciomercato Milan - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, sta già lavorando con grande intensità per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto con ...

Calciomercato Milan - Abbiati apre le porte a Callejon : Calciomercato Milan, si sta giocando il match di Serie A contro il Napoli, nel frattempo importanti indicazioni di mercato da parte di Abbiati ai microfoni di Premium Sport: “Reina e Donnarumma? Sono due grandi portieri, uno giovane alla centesima presenza col Milan, per le quali gli faccio i complimenti, ed uno che ha vinto tutto e con tanta esperienza. Callejon? E’ un grande giocatore, ma noi abbiamo Suso e me lo tengo stretto. Se poi ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con il Napoli? I dettagli Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo finale della stagione. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, infatti, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti, forte attaccante del Torino gia' to nella scorsa sessione estiva di #Calciomercato. Mirabelli e Fassone, infatti, stanno cercando un bomber in grado di garantire 20/25 reti all'anno, e Belotti potrebbe essere l'uomo ideale per il reparto offensivo di ...

Calciomercato Torino - Cairo su Belotti : 'Milan? Non lo richiederà. Voglio godermelo' : Giovani, bravi e vincenti: qualcuno di loro, chissà, potrebbe rappresentare anche il futuro del Torino. Una delle certezze della squadra granata del presente si chiama Andrea Belotti. E Urbano Cairo, ...

Calciomercato Milan - proposto uno dei migliori centrocampisti della serie A Video : Il #Milan è ancora in corsa per la conquista della qualificazione alla Champions League, anche se sara' molto difficile per gli uomini di Gennaro Gattuso. Roma, Lazio e Napoli, infatti, hanno dimostrato di essere delle squadre molto attrezzate, dunque il Milan non dovra' sbagliare nulla. Intanto, il club rossonero è molto attivo sul mercato; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli vorrebbe regalare alla dirigenza rossonera un attaccante di ...

Calciomercato Milan - Fassone annuncia tre colpi per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Brutto passo falso per il Milan nella gara di campionato contro il Sassuolo, la dirigenza pensa alla prossima stagione, importanti indicazioni di Fassone in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “A livello gestionale pensavo avrei avuto qualche difficoltà in più, visto che era un primo anno di rodaggio. L’azienda cinese è partita, siamo gli unici ad avere una company in loco con un ...

Calciomercato Milan - Fassone : annuncio acquisti e Donnarumma : ...delegato rossonero anticipa le strategie sul mercato Calciomercato Milan Fassone / L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha ...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Calciomercato Milan - vicino il 'nuovo Ronaldo : super colpo di Mirabelli? Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo e sta monitorando alcuni talenti del calcio brasiliano. In particolare, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi su Paulinho, talentuoso attaccante di soli diciotto anni, che sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Vasco da Gama, storico club brasiliano di Rio de Janeiro. Il giovanissimo talento è cresciuto nelle ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato Milan - Gattuso vuole Belotti : il prezzo del Gallo è crollato : MilanO - Rino Gattuso vuole un attaccante da 20-25 gol in campionato per il Milan del futuro. Tutti gli indizi portano ad Andrea Belotti , che era già nell'orbita rossonera la scorsa estate. Ora però ...

Calciomercato Milan - scambio 'spagnolo' con il Napoli? Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori calciatori del club rossonero. L'ex esterno offensivo del Liverpool potrebbe decidere di lasciare il Milan al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui la squadra di Gattuso non dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione in Champions League. Stando a quanto riportano le ultime ...

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta Tuttosport. Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del #Milan: sara' ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...