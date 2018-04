Calcio | tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti romani a

Calcio : cori tifosi Lazio su Anna Frank : ANSA, - ROMA, 15 APR - cori "Anna Frank è della Roma" e saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera. In un video ...

Calcio : Grillo - invidio tifosi Roma che hanno trovato equilibrio vita : Roma, 11 apr. , AdnKronos, 'Quando vedo le vostre reazioni meravigliose mi viene veramente un senso di invidia, perchè avete trovato il senso di equilibrio della vostra vita'. Lo sottolinea Beppe ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Calciomercato Milan - l’agente di Cutrone spaventa i tifosi rossoneri : Calciomercato Milan – Stagione strepitosa fino la momento per l’attaccante Patrick Cutrone, il giovane calciatore sta trascinando la squadra di Gattuso verso l’obiettivo Champions League. Cutrone è finito nel mirino dei più importanti club, la conferma arriva direttamente dall’agente del calciatore: “quando un 20enne ha questi numeri, è normale che sia sotto la lente d’ingrandimento di molte società”, ha ...

“Non abbiamo più sue notizie”. Il mondo del Calcio in ansia di fronte alla sua sparizione. Colleghi e tifosi lanciano appelli disperati. Ma di lui - nessuna traccia : Una vita intera passata a vestire la maglia della sua nazionale, per la precisione 14 anni, fino a diventarne un simbolo indiscusso. Ora, una nazione intera è in ansia per la sua scomparsa: un caso che sta allarmando non poco in queste ore gli appassionati di calcio di tutto il mondo, inizialmente increduli di fronte a una notizia che sembrava la più classica delle bufale e invece, purtroppo, si è rivelata verissima. Tutto è successo nel ...

Calcio - Serie A : controlli per Hamsik - scatta la carica dei tifosi : Maurizio Sarri ha dato appuntamento ai suoi per il pomeriggio a Castel Volturno. Alla ripresa degli allenamenti verranno verificate le condizioni di Hamsik, uscito dopo venti minuti contro il Genoa ...

Calciomercato Inter : triplo colpo a parametro zero che fa felici i tifosi? Video : In casa #Inter si discute molto di Calciomercato [Video]. Molte strategie dipenderanno dal piazzamento dei nerazzurri alla fine del campionato e in ballo ci sono sopratutto le permanenze di Cancelo e Rafinha, che hanno entrambi un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro che l'Inter vorrebbe esercitare. Serviranno però introiti extra per poterli far rimanere a Milano, ed è per questo che l'Inter in attesa di sapere se partecipera' alla ...

Calcio : Padova - carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le indagini hanno consentito di accertare che gli scontri erano stati preordinati, in virtù del fatto che i tifosi del Mantova erano giunti sul luogo dei disordini con mezzi appositamente noleggiati e tutti i responsabili dei disordini andavano via subito dopo senza assistere all’incontro di Calcio in programma.I soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente originari della ...

Calcio : Padova - carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri : Padova, 16 mar. (AdnKronos) – I carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Padova diversi responsabili del violento scontro tra gruppi delle opposte tifoserie calcistiche del Padova e del Mantova, che intorno alle ore 14.30 del 19 novembre 2017 si sono affrontati a Sant’Andrea di Campodarsego, nei pressi del bar ‘Mondial”, sede di un club dei tifosi del ...

Calcio : tifosi Lazio contro Var - arbitri a processo per match con Torino (2) : (AdnKronos) – In particolare, nell’atto di citazione gli avvocati Stefano Previti e Flaviano Sanzari si evidenzia come i due errori a brevissima distanza – il Calcio di rigore non assegnato sul punteggio di 0-0 per fallo di mano del granata Falque e l’espulsione di Immobile – abbiano “alterato il regolare corso del gioco” e abbiano concorso “in modo determinate all’esito” del match ...